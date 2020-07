Cacho Buenaventura: “Esta realidad me deja en pañales”

Para cada respuesta, Cacho Buenaventura (64) tiene una historia que termina en risa. La entrevista se hace más divertida de lo habitual y está llena de chistes, sí, pero también de reflexiones que llegaron de la mano de esta cuarentena en la que pudo entender, por ejemplo, por qué a su mujer siempre le dolía alguna parte del cuerpo tras haber estado todo el día en la casa.

Actor, cantante y humorista cordobés que este año inédito está cumpliendo medio siglo de trayectoria, está listo para lanzarse a la aventura del streaming cuando, el próximo 31 de julio a través de Plateanet, vuelva a matizar con la picardía propia de los nacidos en la tierra del cuarteto y del fernet esos relatos robados de personajes reales con los que se ha metido a su público en el bolsillo.

En diálogo con EL DIA, esta “criaturita de Dios”, que ha estado al borde la muerte, anticipa la vuelta al ruedo desde la virtualidad que propone la pandemia.

-¿Te imaginabas hace 50 años que en el 2020 ibas a hacer un show por streaming?

-Yo soy de mitad del siglo pasado. Yo hace cincuenta años atrás todavía estaba esperando a los reyes magos. Jugaba a los pistoleros con un revólver de plástico. Quién podía creer que era un pistolero. Siempre he sido un inquieto futurista. Siempre leía sobre el tema de los ovnis, sobre las pirámides, sobre los caballos de troya. Pero nosotros crecimos convencidos de que en el 2000 se acababa el mundo. A lo sumo en el 2012. ¡Y ya llegar hasta acá! Siempre he curioseado pero esta realidad me supera terriblemente. Me deja en pañales.

-Tan acostumbrado al ida y vuelta con la gente, ¿cómo te ves contando tus historias a través de un telefonito?

-No se necesita tanto para ser gracioso. A mi parieron gracioso. Nací en Córdoba, la cuna del humor, la gente que está siempre contenta de estar viva y se manifiesta con alegría todo el tiempo, incluso cuando vende empanadas árabes en la calle. Con respecto al tema de la tecnología, yo me declaro totalmente ignorante, porque desconozco y no lo quiero aprender. Hay muchas cuestiones de la tecnología que me parecen inhumanas, desalmadas. Pero la gente me pide que cuente chistes, que haga lo que sé hacer. No creo que me resulte fácil.

-Pero está bueno reinventarse.

-Hace 60 años que me vengo reinventando, que vengo resistiendo, que vengo sobreviviendo. ¡¡Ya no me pidan más!! (risas) Pero es lo que me motiva. La gente me dice ‘mandame un video, hacé un vivo’ y por eso digo que me convencieron para hacer el show por streaming. Igual yo me he animado a cosas peores... Imaginate que a los 18 años trabajé con una pala y un hacha en el medio del monte. ¡Qué no me voy a animar! A mí por una pancreatitis me dieron la extremaunción. Así que yo tengo todos los sacramentos dados. Y así estoy... ¿Con qué me querés correr a mí? (risas).

-¿Cuál es tu límite a la hora de hacer reír?

-Si hay algo por lo que no me van a matar es por malo. No conozco la maldad. No soy un tipo con rencores. Me voy a morir viejo pavo pero no malo. Yo sería incapaz de decir algo para ofender, para molestar, para después tener que disculparme. A mí de chango mi tata me dijo ‘mijo, pedir disculpas es de un facilismo, usted haga la cosas bien’. Entonces, yo sólo pretendo hacer humor y que nos riamos nosotros de nosotros. Y creo que a lo largo de todo este tiempo que tengo como trayectoria ha quedado claro que yo solo pretendo eso: que nos riamos juntos en defensa propia. Y que nos riamos como si nos vieran hasta que ya no sepamos de qué nos reímos. A veces le digo a la gente: ‘miren la boludez que están celebrando, ¿de qué se van a enojar mañana?’. Todos los personajes que yo nombro en mis chistes, en mis anécdotas, son personajes reales, caro a mis afectos y muy cercanos a mi alma. Mi forma de homenajearlos es nombrarlos.Lo mío son travesuras, picardías, cosas de negro atorrante.

“Después de tanto tiempo en casa, entendí por qué a mi mujer le duele tanto todo, todo el tiempo: porque no para nunca. ¡A qué mujer no le va a doler hasta el alma de tanto limpiar!”

Cacho Buenaventura,

Humorista, cantante, actor

-Con los cambios sociales, ¿ha cambiado tu humor?

-Uno tiene que acomodarse un poco para esto. Y tiene que ser prudente, algo que yo aprendí de chango. Yo no necesito una ley que me obligue a respetar a los menores, a las elecciones de vida, a las minorías, a las mujeres. Eso me lo enseñó mi tata. Que se ha abusado de eso, claro que sí. Está bueno de que haya una ley pero, al mismo tiempo, también siento vergüenza como persona humana de que tengan que hacer una ley para respetar. Como acá en Córdoba que te cobran 5000 pesos por andar sin barbijo y me parece un papelón. ¡Habla mal de nosotros que te tengan que cobrar una multa para hacer lo que tenés que hacer!

-¿Cómo te trata la cuarentena?

- No me molesta estar en casa. Porque yo siempre he querido quedarme en casa, y siempre he tenido que estar yéndome por el trabajo. Durmiendo en hoteles, comiendo en restoranes, desayunando en bares, leyendo diarios ajenos. Ahora puedo estar en mi baño, puedo dormir con mi almohada. Yo la he pasado bien pero siempre con la angustia de no poder ver a tus hijos o a tus nietos (viven en Córdoba, Cacho en Villa Carlos Paz). Pero la cuarentena me ha servido para redescubrir a La Cansadora, mi esposa. Parece que ahora, después de 120 días de estar en casa, el cansador soy yo (risas).

-Cambiaron los roles, ¿no?

-Sí. Imaginate que yo todo la vida en mi casa he sido una visita permanente. Un malcriado total porque ‘chicos, no hablen fuerte porque el papá recién llega y se va a acostar a dormir la siesta’, ‘chicos, no hagan ruido porque el papá llegó tarde’. Y ahora vivimos solos, y estamos hace más de 120 días todos los días en casa, y ya no es como antes: ‘si te vas a bañar, acá te dejo la ropa’. Ahora es ‘si te vas a bañar, secá el baño’, ‘si te vas a levantar, tendé la cama y abrí la ventana para que se ventile’. ¡Atropellaron al crack del humor que habitaba esa casa! ¡Lo llevaron puesto con la cuarentena! Así que ahí anda el primer actor, el humorista sexy de Cruz del Eje (risas).

-Hay mucho trabajo en la casa, a veces no se lo valora como debería.

-Mi mujer siempre estaba que le dolía todo, que estaba cansada. Y ahora, después de tanto tiempo encerrados, entiendo por qué le duele tanto todo, todo el tiempo. ¡Porque no para nunca! Al principio no quería que la ayude. Pero eso fue los primeros días, ahora ya se abusa un poco (risas). ¡A qué mujer no le va a doler hasta el alma de limpiar la casa!

-La cuarentena te sirvió para reflexionar.

-Me sirvió para redescubrirnos con mi mujer e, inclusive, para discutir y terminar la discusión. Porque, antes, uno discutía y se iba uno para cada lado. Ahora no se puede. Cómo hacemos para estar enculados los dos en la casa. Claro, ahora es ¿a ver qué pensás vos de esto? Y después sentí lo que pienso yo. Y después listo, ya está. De eso se trata. De relajarse un poco, de arrimarse un poco al equilibrio. Ya demasiado con esta situación que nos toca vivir como para encima estar enojado.

-¿Cuántos años hace que están juntos?

-Cumplimos el 31 de mayo 45 años de casados, 47 que nos conocemos. Tenemos cuatro niños, de 45, 40, 38 y 26 años la menor. Todos tienen hijos. Siete nietos en total. Tienen una actitud para con nosotros maravillosas. Y yo siempre digo que esto es producto del esfuerzo de ella, que se quedó en la casa para criar a los chicos. Ella les dio esa educación y de enseñarles una disciplina, el respeto. Son muy unidos todos. Así ha sido nuestra familia siempre. Uno siempre se pasó la vida trabajando para el futuro. Menos mal que mientras hacía eso, también me ocupaba del presente, del hoy, del ahora. Entonces, si trazarámos la raya ahora, me da ganancia. He vivido cada día de mi vida y he disfrutado cada día de mi vida con la gente que amo. Si voy a gastar mi energía, quiero hacerlo con alguien con quien me interesa. No soy hipócrita.

-¿Cómo creés va a ser el futuro post pandemia?

-Esto ha sido duro pero yo, como cristiano, siempre le pido a tata Dios que sea su voluntad. Pero soy optimista. No tanto como ese amigo que de tan optimista que era pensó que tenía una corazonada y había sufrido un infarto (risas). Pero creo que esto va a pasar y nosotros que hemos pasado por tantas, nos repondremos. A veces veo a tanta gente queriendo explicar bien lo que no sabemos, que por ahí me angustia. Porque me parece que de esto no sabe nadie nada. Y yo creo que es momento de relajarse, de encontrar el equilibrio y que esta situación nos saque lo mejor que nos habita para que de acá salgamos mínimamente siendo mejores personas. Sino todo este tiempo no va a haber servido para nada.