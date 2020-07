Karina Mazzocco: “Las mujeres hemos avanzado, pero no nos podemos quedar a mitad del río”

Karina Mazzocco comenzó su cuarentena como todos: encerrada. Sin embargo, a las pocas semanas, recibió una propuesta del canal UCL, nueva señal que se muestra en toda América latina y que debutó en las pantallas argentinas este mes. Allí, Mazzocco conduce no uno, sino dos envíos: “Distrito Vanguardia”, programa diario que recorre el arte, el diseño y la gastronomía, y “Mujeres en positivo”, ciclo semanal que debutó el martes que busca informar, promover, empoderar, apoyar y difundir problemáticas y avances de los derechos de las mujeres en Latinoamérica.

Por eso, cuenta la conductora y actriz en diálogo con EL DIA, “en estos más de cien días de cuarentena tienen dos etapas muy marcada. Estuve guardada, pasé por todos los estados anímicos, de la euforia al aburrimiento y el bajón. Pero ahora soy una privilegiada, tengo la posibilidad de hacer no uno sino dos programas, y eso me saca de mi casa, puedo socializar, que es algo clave en la vida de cualquiera. Así que ahora me resulta más fácil pasar este momento”.

-¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a conducir no uno, sino dos programas, en plena pandemia y cuando parecía que se cerraban todos los caminos para trabajar?

-Me puse realmente muy contenta: en el escenario menos pensado, surgió una propuesta de nivel internacional, de un contenido lindo, interesante, tanto en ‘Distrito Vanguardia’ como en ‘Mujeres en positivo’, dos propuestas completamente diferentes. Como comunicadora, es realmente lo mejor que puede pasar, recibir dos propuestas de este calibre.

-Empezaron a grabar en el medio de la pandemia, lo cual también debe implicar un montón de desafíos y cuidados. ¿Cómo es filmar un programa en medio de la pandemia?

-Es realmente más engorroso: hay que tomar muchos cuidados, cumplir todos los protocolos, y es cansador, todo hay que pensarlo un poco más, hay que estar todo el tiempo muy atentos. Y estamos acostumbrados a movernos con libertad. Incluso a veces recibo invitados que conozco, y me encantaría pegarles un abrazo… y no puede ser. Pero hay que acostumbrarse a esta nueva realidad.

-De repente, recibiste no una sino dos propuestas, de programas muy diferentes, y con poco tiempo para investigar los temas. ¿Cómo hiciste para prepararte para cada uno?

-Como todo fue repentino, no hubo demasiado tiempo para prepararse, es cierto. Pero creo que a veces la mejor preparación es fluir: mirar con los ojos de mi curiosidad, de mi sentido común, preguntar desde ahí, desde mi mirada. Como si fuera una televidente más. Además, con respecto a ‘Distrito Vanguardia’, me encanta el arte, es algo con lo que crecí, mi madre hace pinturas en óleo y esculturas y es pianista, mi hermana también, por lo que los lienzos, los libros de arte, siempre fueron parte de mi vida y siempre me pareció fascinante. Así que ese rato que estoy conduciendo el programa lo disfruto mucho: miro, aprendo y disfruto.

-¿Y para ‘Mujeres’, te preparaste de alguna manera especial?

- Ya hace varios años me interesa la cuestión femenina, y me reconozco feminista. Las mujeres hemos avanzado un montón, pero no nos podemos quedar a mitad del río: hay que seguir empujando este carro, para que podamos achicar la brecha salarial, traspasar ese techo de cristal. Y la mejor manera es dándole pantalla a mujeres líderes de la región para que cuenten como hicieron: de eso se trata ‘Mujeres en positivo’, de mujeres a las que les fue muy bien fuera de época. Porque ahora vivimos un momento bisagra, de transformación, donde tenemos mayores libertades: pero tener el testimonio de mujeres que en otra época tuvieron que nadar contra la corriente como el salmón me parece muy interesante.

“La mejor manera de seguir empujando el carro de la causa feminista es dándole pantalla a mujeres líderes de la región”

- No es la primera vez que encabezás envíos sobre problemáticas sociales: el año pasado, sin ir más lejos, presentaste “La era de la imagen” e “Instantes de vida”, sobre temas de actualidad.

-Conducir este programa tiene mucha coherencia con mi historia como comunicadora: el primer programa que conduje en televisión, ‘Da2’, era un programa sobre sexo, sobre placer, sobre minorías. Y en otra época, en 1995: hablar de minorías sexuales y del derecho al placer sea cual sea tu preferencia sexual era algo casi revolucionario. Hoy vivimos en otra realidad, completamente diferente, donde hay matrimonio igualitario, una pareja de chicos o chicas puede armar una familia. Hace 20 años atrás eso no se nos pasaba por la mente: entonces, haber sido conductora de ese envío me hizo irrumpir en la televisión ya con una impronta disruptiva. Por lo tanto, hacer un programa ahora sobre derechos femeninos, de historias de mujeres superpoderosas, tiene mucho que ver conmigo.

-“Da2” fue un envío muy disruptivo para su época, pero imagino que también te generó algún encasillamiento ese personaje que construiste...

-El personaje fue tan potente, y en una época tan distinta a la actual, que, por supuesto, todas las propuestas posteriores laborales y comunicacionales tenían que ver con esa temática. Es algo que pasa siempre: cuando un actor hace muy bien un personaje, es probable que después le caigan los mismos papeles. El mafioso es mafioso siempre, la mala es mala siempre, el romántico es romántico siempre… y la conductora sexy también. Trabajé mucho para salir de ahí. Y a pesar de haber trabajado mucho para salir de ahí es increíble como quedó en la memoria colectiva esa relación tan estrecha entre el sexo. la libertad sexual y las cuestiones que planteaba ‘Da2’, y yo.

“Da2’ fue un programa sobre sexo en una época en que hablar del derecho al placer, sea cual sea tu preferencia, era casi revolucionario”

TELEVISIÓN, EDUCACIÓN, PANDEMIA

Desde que “Da2”, el primer programa sobre sexo de la televisión abierta, apareció en las medianoches de América, Mazzocco se convirtió en una de las conductoras más codiciadas de la televisión. Modelo en su juventud, trabajó en envíos en todos los canales de aire (incluso en el extinto Azul TV) y, en el camino, también incursionó en la actuación, un camino que sin embargo no explora hace algún tiempo.

-¿Dónde está hoy esa actriz?

-La actriz está en mi todo el tiempo. Es una de mis herramientas, como conductora muchas veces apelo a la actuación. Quizás en el programa tenemos que bailar, pero yo no quiero bailar, entonces la actriz saca algún colorcito para pintar en el lienzo.

-Mencionaste que en tu familia corre sangre de artistas, y vos misma terminaste decantándote por el arte, pero inicialmente estudiaste una carrera en Ciencias Sociales. ¿Fue rebeldía?

-Hice un año y medio de Relaciones Internacionales… pero me aburrí profundamente. Y me pasé a otra carrera: soy diseñadora de interiores. Me recibí, y había empezado a trabajar, pero ahí surgió la posibilidad de ‘Da2’ y eso cambió mi historia para siempre.

- “Da2” fue el primero de los programas que condujiste con contenidos importantes para su época, socialmente relevantes. En esta semana, habrás escuchado, hubo un fuerte debate sobre si la televisión era esencial o no, a partir de los contagios por coronavirus. ¿Para qué puede servir la televisión?

-La tele sirve para acompañar, para informar, y también siempre está el debate sobre si sirve para educar. Hay quienes dicen que la televisión no tiene que educar, y para mi sí: lo que propones en televisión la gente lo replica en la casa, los niños, los jóvenes consumen televisión. La tele tiene una función muy importante, naturaliza cosas. Por eso, a la hora de hablarle a la gente me siento muy responsable, quiero comunicar cosas positivas: en ‘Distrito’, la buena noticia es que no tenemos que dar malas noticias. No es que las negamos: hay otros profesionales que lo hacen, a nosotros nos toca pasar un lindo rato con la gente, proponiendo poner en juego la creatividad y relajar.

-Las malas noticias igual sobrevuelan, están en todos lados. Entre tanta negatividad, ¿pensás que podemos aprender algo de la pandemia? ¿Nos permitirá reflexionar, cambiar las cosas hacia el futuro?

-La pandemia nos deja marcados: 2020 es un año que nadie va a olvidar. Lo que nos propone es desaprender lo aprendido, y reflexionar sobre el cuidado propio y el cuidado del otro. Las normas de higiene que estamos usando nos tienen que quedar. Ahora, si generará reflexión… no sé. Hay gente que podrá llegar ir hacia adentro en este retiro espiritual exigido, y gente que con esta pausa no va a ir hacia adentro, porque es su decisión. Eso está en cada uno: la propuesta que nos da esta realidad es muy interesante, porque propone hacer una pausa, y en las pausas no hay muchos caminos. O hacés hacia afuera, y te hacés el tonto, o vas hacia adentro. Y me parece que ir hacia adentro es lo más interesante que podemos hacer las personas: el autoconocimiento es la herramienta más maravillosa con la que podemos contar, nos puede acercar mucho a la felicidad. Así que a mi me parece un momento muy interesante: soy una optimista del gol eterna, y siempre siento que este tiempo nos va a ayudar a ser mejores. Pero sí es cierto que está todo en crisis, la economía… Tendremos que ser muy fuertes, respirar hondo y salir adelante.