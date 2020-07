Berni profundiza la disputa con la Rosada por la seguridad

Sergio Berni sigue tensando la cuerda con la Casa Rosada y, en especial, con su par nacional Sabina Frederic. Ayer por la mañana irrumpió en un operativo que la Policía Federal estaba desarrollando en Puente La Noria, en el sur del Conurbano, y cuestionó a los gritos el accionar de la fuerza.

Berni reprendió a oficiales de la Policía Federal, una fuerza que no es de su jurisdicción sino de la ministra Fréderic, con quien mantiene un enfrentamiento que arrancó ni bien ambos desembarcaron en sus cargos.

El ministro bonaerense cuestionó el retén policial porque bloqueaba el flujo vehicular y enseguida desde la Casa Rosada salieron a cruzarlo con dureza. De hecho, dos funcionarios del Gobierno nacional lo calificaron de “irresponsable”, por no haber canalizado la demanda institucionalmente.

Los encargados de replicar la embestida de Berni fueron Eduardo Villalba, el secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación; y Gabriel Fucks, secretario de Articulación Federal del Ministerio que encabeza Fréderic.

“Tiene mi número de teléfono, no entiendo por qué no lo usa”, se molestó Villalba. En forma simultánea a esa declaración, Berni estaba rodeado de cámaras en el Puente La Noria.

“El carril de salud y seguridad en el puente La Noria viejo no es un invento del ministro Berni. Viene funcionando hace más de 70 días. Quizá el ministro no lo sabía. Puede ser que haya quedado una ambulancia en la congestión o en emergencia, pero los que pasan por ahí habitualmente saben que pasan por el puente viejo, no es un invento del ministro Berni”, lanzó el funcionario nacional.

También cuestionó al titular de Seguridad bonaerense al contar que el jefe del operativo llamó a la sala de operaciones para contar que Berni estaba en el lugar: “Nosotros estábamos monitoreando desde las 5 de la mañana, no es Berni solo el que se levanta temprano a trabajar”, cuestionó.

Más tarde, la propia Fréderic usó su cuenta de Twitter para contestarle a Berni: “Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus”, afirmó la funcionaria.

Según pudo saber EL DIA, Fréderic recibió el martes a un intendente del Conurbano que le fue a plantear su enojo por la falta de coordinación de los operativos de control entre las fuerzas federales y las bonaerenses en los municipios.

Pero el enojo del gobierno nacional no se quedó ahí. “Alberto (Fernández) está harto de Berni y ya le dijo a Axel que se haga cargo”, reveló una fuente de la Rosada.

Ahora, tras el escándalo televisivo de Berni, el gobierno de Alberto Fernández analiza convocar a una mesa de coordinación de seguridad entre las carteras nacional, bonaerense y porteña. Berni faltó a una reunión de ese tenor la semana pasada.

Se trata de un asunto irritante entre los gobiernos nacional y bonaerense, que le están pidiendo a la población que sea responsable y haga la cuarentena estricta hasta el 17 de julio, pero no se ponen de acuerdo para ejecutar los retenes policiales.

“Nosotros estamos monitoreando el lugar desde las 5 de la mañana. No es solo Berni el que se levanta temprano para ir a trabajar”

Eduardo Villalba

Secretario de Seguridad de la Nación

Según trascendió, la propia Frederic llamó por teléfono al gobernador Axel Kicillof para quejarse por la actitud de su ministro. “Pasó un límite”, cuestionaron en la Casa Rosada.

Ayer en la Gobernación declinaron de hacer comentarios sobre la situación e indicaron que Berni sigue en el cargo.

DURAS DECLARACIONES

Lejo de bajar la guardia, Berni salió con los tapones de punta a defender su accionar. “Están los que creen que hay que torturar a la gente para que no salga a la calle, pero yo creo que tenemos que hacerle las cosas mas fáciles”, disparó.

“¿Pretendían que les lleve medialunas al Ministerio de Seguridad para debatir como arreglábamos un retén?”, preguntó en tono irónico. Además contó que “había una embarazada en trabajo de parto que llevaba esperando 15 minutos en una ambulancia. Ocurre que están los que creen que hay que torturar a la gente para que no salga a la calle, pero yo creo que tenemos que hacerle las cosas mas fáciles”.

“Yo estoy donde están los problemas, no estoy encerrado en el ministerio. Hace 30 años que trabajo en el Estado y ando en la calle, entonces podrían decir que llevo 30 años en campaña”, respondió cuando se lo acusó de tener actitudes de “campaña política”.

“Uno tiene que entender lo que está pasando y para eso hay que estar en el lugar”, puntualizó y agregó que “eso me lo enseñó Alicia Kirchner hace años, cuando me hizo ver que la única manera de sensibilizarse es compartir los zapatos del otro; si no, nunca lo va a entender”. También hizo hincapié en que “el que quiere construir éxito tiene que exponerse; el que no quiere problemas, que no haga nada”.

Berni sostuvo que no fue a a hacer “ningún correctivo” al lugar sino que trabaja en la calle “todos los días” y trata se “solucionar los problemas” aunque no sean de su jurisdicción. Afirmó que sabe “muy bien lo que es la cadena de mando y la cadena de comando” y agregó: “Que uno que vaya a despertar a un efectivo que esta durmiendo, que tiene la responsabilidad de poner orden (...) eso no es dar una orden sino llamarle la atención a un funcionario que tiene que cumplir una obligación”.

Consultado sobre los dichos del secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villalba, quien consideró que actuó de manera “irresponsable”, Berni dijo que no se pelea “con nadie”.