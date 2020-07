“Con Diego tenemos una admiración recíproca y lo aprecio muchísimo”

Ubaldo Matildo Fillol, una de las máximas glorias de River y de la Selección argentina campeona del Mundo en 1978, tiene la palabra autorizada y la espalda suficiente para hablar de fútbol. Su opinión es respetada en todos los ámbitos y no tiene discusión.

En su casa de San Miguel del Monte, donde cumple con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en compañía de su familia, el Pato, que hoy cumple 70 años, mantuvo una extensa charla en exclusiva con este diario, donde abordó varios temas que tiene que ver con el presente del fútbol argentino. Su función en el departamento de arqueros de River, el club de sus amores; su trabajo social junto a la Filial Millonaria que lleva su nombre. También, en exclusiva, el notable ex arquero, se refirió a su relación con Diego Armando Maradona, al que conoce muy bien por haber sido compañero en la Selección durante varios años y también rivales dentro de la cancha.

Además, el Pato, un hombre que nació y vivió para el fútbol, y que está considerado como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, hizo un repaso de su carrera; opinó sobre la Selección que dirige Lionel Scaloni y del recambio generacional de futbolistas y no quiso entrar en polémica sobre quién es el mejor arquero argentino del momento: si Esteban Andrada o Franco Armani.

- La AFA todavía no tiene decidido cuándo volverá el fútbol en nuestro país. Existen algunas fechas, pero por el momento no hay nada confirmado. ¿Cree que fue acertada la decisión que tomó en su momento de priorizar la salud en lugar del fútbol?

- Sí, totalmente. River fue el primer club en tomar la medida. Después de no presentar el equipo ante Atlético Tucumán, le llovieron críticas de todos lados. Y resulta que a los pocos días, todos estaban de acuerdo. En aquel entonces, cuando se decidió cancelar el torneo, River no solo no se presentó a jugar, sino que tampoco lo hicieron las divisiones inferiores.

- Después de cancelar todos los torneos en el país, por la pandemia, Agremiados, salió a decir que aquella decisión fue “apresurada”. ¿Es tan sí?

- Es una respuesta que se tendría que contestar todos los días. Hay que escuchar a los especialistas, a los infectólogos y evaluar los niveles de experiencia que tendrán otros países. No sé si será a fin de año la vuelta de la actividad o en los próximos meses, pero de hecho, estoy totalmente de acuerdo con la suspensión. Nada es apresurado lo que planteó Agremiados, porque acá se está preservando la vida. Las medidas que se tomaron, con el tiempo, se van enriqueciendo y luego se irán anulando. Creo que esas medidas son acertadas. Y dicen que se extenderán hasta fin de año. Ahora, si se produce antes de fin de año, y están dadas las condiciones, Agremiados va a tener que ceder. Pero insisto, la decisión para nada es apresurada.

Ubaldo Fillol

Ex arquero de la Selección,

campena del Mundo en 1978

- Muchos clubes aplicaron una reducción de los salarios; mientras que otros optaron por no renovar los contratos que vencieron el 30 de junio.

- Es una lástima que se llegue a esto. Es un tema que deberán solucionar los que manejan el fútbol, es decir, los dirigentes, la gente de Agremiados y la AFA. No sé cuál sería la solución. Mi visión es como hincha y como un ex jugador. Lo que sí, muchos jugadores y asociaciones se tienen que preparar porque van a quedar muchos futbolistas en el camino. La solución también hay que buscarla de acuerdo a los medios de cada uno y a la posición de los clubes.

- ¿Cómo es el día a día de Ubaldo Fillol en esta etapa de aislamiento?

- Estoy en San Miguel del Monte. Llegué el 14 de marzo y ya me quedé. No me imaginaba que esto iba a ser tan largo. Se acercaron los chicos de la Filial de River de Monte, que lleva mi nombre, para ayudar a la gente que más lo necesita. Se hizo un video con el Pipa Gancedo, con el Burrito Ortega... La Filial empezó a reunir alimentos. Están trabajando en forma conjunta con el municipio y Desarrollo Social. Esos alimentos que se consiguieron son repartidos entre los más necesitados. Con mis contactos, a través de la Filial, pude hacer gestiones con algunas empresas y nos donaron una importante cantidad de alimentos. También con un vecino de Monte, que es de Lanús, pero tiene una casa acá hace más de 50 años, nos pusimos a hablar de la cuarentena y de la situación, y me comentó que es amigo del intendente. Se hizo el contacto con el jefe comunal local, y pudimos hacer una donación de diez camas al hospital de Monte. También estamos haciendo pruebas virtuales en el club. Estoy al frente del departamento de arqueros de River, y recibimos más de 50 videos diarios para ver. De padres que envían los videos de sus hijos. Una vez que termine todo esto, nos enfocaremos en las pruebas pertinentes. Además, el manejo de la casa lleva su tiempo; acá tengo mucho parque para disfrutar, así que me entretengo con todo eso.

- ¿Pudo hablar con Diego Maradona?

- Solo a través de las redes sociales. Cosas que publico, me las contesta. Últimamente, realizan encuestas de todo tipo, ya sea a nivel clubes o a nivel Selección. Y cada vez que me toca responder por cualquiera de ellas, él siempre está presente.

- ¿Cómo es su relación con él?

- La relación que tuve fue a través de los compañeros. En el ’78, él quedó afuera de la Selección tiempo antes, pero del `79 al ‘85 fuimos compañeros en el equipo nacional. Tenemos una admiración recíproca. Siempre respeto al profesional y a la persona en todo momento y lo hemos hecho público. Ese es el contacto que tengo con Maradona, a través de las redes. Cada cosa que pone, aprovecho para saludarlo. Él está permanentemente. Uno tiene admiración por él y lo aprecio muchísimo.

- ¿Cómo ve a la Selección?

- Me gustó mucho el recambio que se produjo. La Selección siempre se ha ido modificando. Era necesario por una cuestión generacional. Le veo mucho futuro. Como decía Angel Labruna... ‘en la cancha se ven los pingos…’ Hay que ver cuando empiecen las competencias, como las eliminatorias y la próxima Copa del Mundo. Veremos cómo responden los muchachos, pero insisto, me gustó mucho el cambio que se produjo. Analizando la cantidad de equipos que habrá en el próximo mundial, que serán 42, Argentina tiene muchas chances. Por citarte algún ejemplo, en el ‘78 solo había 16 selecciones de todo el mundo. Sí o sí te tocaba un rival dificilísimo durante el desarrollo. Hoy, habiendo más equipos, y si el sorteo te favorece, tenes más oportunidades de llegar a la fase final. De hecho, en el mundial pasado, hubo un equipo que debutó en el certamen, que fue Islandia, y en el sorteo le tocó a la Selección. Pero te repito, me agrada el recambio que se produjo en la Selección, y ojalá que cuando le toque competir tenga el nivel que todos esperamos.

- ¿Quién es el mejor arquero del país?

- Se lo están peleando entre Andrada y Armani. Aparte, son Boca y River, y están permanentemente en el ojo del hincha.

- ¿ Tienen alguna similitud con Fillol?

- Por una cuestión de respeto hacia los dos, ese tipo de análisis no lo hago. Lo tendría que hacer Martín Tocalli, que es el entrenador de arqueros de la Selección. Lo único que puedo decir es que los dos están parejos. Y para mí la decisión que tome LIonel Scaloni hay que aprovecharla siempre.

- Algunos integrantes del River del ’86 dijeron recientemente que aquel equipo fue mejor que el de Gallardo. Usted, como un hombre vinculado a la historia de River, ¿qué opinión le mecere?

- Cada uno fue mejor en su momento. Lo disfrutó en su momento. Cada uno tuvo la dicha de estar en esos equipos. Más de ahí no tiene que pasar.

- ¿ La herida que le produjo a River perder la categoría se cerró definitivamente con la obtención de la Copa Libertadores en Madrid, frente a Boca?

- El descenso te deja una herida muy grande. No creo que River haya tenido que ganar esa Copa Libertadores para cicatrizar esa herida. Todos los equipos pueden tener derrotas dolorosas y se tienen que recuperar. La historia de River es inmensa. Creo que River no hubiese necesitado ganado esa famosa final ante Boca para cicatrizar una herida. Ya lo había hecho antes. En realidad, sirvió para enriquecer todo lo que River es. Igualmente, River se hubiese recuperado. Como Boca también lo ha hecho.

- Se cumplieron 51 anos de su debut como arquero profesional...

- Sí, es una emoción muy grande. Pelee mucho para llegar. Mucho sacrificio, mucho trabajo. Soy un agradecido permanentemente porque el fútbol me dio muchísimo en todo este tiempo. Me dio mucho más de lo que yo hubiese soñado. En ese aspecto, el del trabajo, de las responsabilidades que tuve y lo profesional que fui. Quemé mi adolescencia por lo profesional que fui. No tuve la vida que tenían los adolescentes, que se divertían, iban a bailar. Siempre me aboqué desde chico a cuidarme, a no salir, a no fumar, a no tomar. Todo eso lo hice en honor al fútbol. Al sueño que tenía por el fútbol. En ese aspecto creo que me correspondía. Yo soñaba con jugar en primera. Si hago un repaso de mi carrera, me dio mucho más de lo que me imaginaba en ese sueño.

- ¿Le quedó algo pendiente en su carrera?

- No, no evalúo mucho eso, lo que sí evalúo es lo que le di al fútbol. Después, si merecí más o merecí menos, uno nunca lo puedo saber. Lo importante es que yo al fútbol le di todo.

“Me gustó el recambio generacional de jugadores que se ha producido de la Selección”