De un jugador a un DT: "Es una persona nefasta y mentirosa"

Jorge "Marciano" Ortíz que, entre otros equipos militara en Independiente, tuvo duros conceptos para el ex DT del Rojo Ariel Holan durante una entrevista periodística.

Ortíz jugó tres años en Independiente, entre 2015 y 2017. El final de su paso por el Rojo coincidió con la llegada de Ariel Holan como nuevo entrenador, y durante una entrevista el volante decidió revelar detalles de su mala relación con el entrenador.

"Yo estaba y había problemas. Había diálogo con los dirigentes, pero no tanto. Independiente es un club difícil, complicado cuando las cosas no van bien. A mí me pasó, cuando me tuve que ir... Yo nunca critiqué a un entrenador, pero me enojé mucho con Holan. Es una persona nefasta y mentirosa y el tiempo me terminó dando la razón", tiró el 'Marciano'.

Sobre el mismo tema el futbolista añadió que "Yo le saqué la ficha al toque, a mí no me gusta que me hagan esas cosas... Si yo no quiero a un jugador, no le estoy falseando. Él llegó y me dijo: '¿Dónde querés jugar? ¿Dónde te sentís más cómodo? Te tengo que recuperar'. Charlamos de fútbol, le dije me gusta jugar acá, acá. A la otra semana: 'Te tenés que ir'. Eso es de una persona falsa. O lo mandaron o no sé... Yo salí a hablar y dijeron está caliente porque lo echó de Independiente. Nunca me manejé así, pero el tiempo me dio la razón", sentenció Ortíz.