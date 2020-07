Increíble: fue a trabajar a la Guardia del Rossi, dejó su moto adentro y se la robaron

"Fui a trabajar a la Guardia del Rossi, entré la moto hasta una oficina que está al lado de la morgue, por el lado de la calle 116, y a las 4 de la mañana me dí cuenta que me la habían robado. ¿Cómo puede ser que nadie nos cuide?". Así resume su noche fatídica del martes el enfermero Ulises Ezequiel Bortoletto, que no le encuentra explicación a lo sucedido.

Este enfermero de 38 años, que hace una década trabaja en dicho hospital, no sale de su asombro. Asegura que el lugar está a la "buena de Dios", porque hay pocos policías de noche y encima a la hora del hurto "no había ninguno".

"Después vimos las imágenes y no se puede creer. El tipo, de unos 25 años, entró por el portón del personal, bajó al subsuelo y pegó la vuelta en U. Pasó por varias dependencias porque no funcionan los controles digitales con clave y llegó hasta la vieja Guardia, hoy exclusiva de sospechosos de coronavirus o pacientes confirmados", le contó a EL DIA vía telefónica en la que agrega que el hurto se cometió a la 1:37 de la madrugada. "Yo no lo escuché y eso que estaba despierto".

A la hora de contar cómo es su trabajo, el damnificado contó que los enfermeros "rotamos y estamos tres días en el Triage, tres días en febriles y tres en consultorios". El martes le tocó estar en febriles, hoy tiene franco y debe regresar el jueves, pero con muchos temores porque sostiene que no tienen seguridad. "Decí que hoy está todo muy quedado por el tema del coronavirus, pero cuando se levante la cuarentena y la gente empiece a salir van a venir en masa y no sé qué puede pasar".

Según el relato de Bortoletto primero tomó pertenencias de una persona que se estaba hisopando en un consultorio y luego agarró la campera del enfermero. "Se ve claramente en las imágenes que se lleva la billetera y las llaves de la moto. Y se va", sigue. Lo sorprendente es que a los 10 minutos regresa porque seguramente se dio cuenta que las lleves eran de la moto que estaba adentro. "Entonces la empuja hasta la calle y le da arranque ahí, nadie lo vio porque no había nadie".

"El problema es que en el hospital estamos solos, sin seguridad policial ni nada. El miedo es que algún día alguno se quiera propasar con alguna enfermera, médica o lo que sea, no tenemos protección. Y te lo digo ahora que me estoy lamentando por el robo de mi moto, porque si lo hubiera encontrado tal vez ahora estaba declarando en la comisaría", siguió y contó que radicó su denuncia en el área Legales del hospital y en la comisaría Segunda de La Plata.

Bortoletto lamentó la pérdida de su moto (Honda Civic 125) modelo 2017, que pagó 44 mil pesos y que hoy ronda el medio millón de pesos. "Las autoridades del hospital no me dijeron nada, nadie se hace cargo y ahora no sé cómo voy a venir a trabajar", cerró con angustia e indignación. Las personas que más resguardadas deben estar en estos momentos son, en definitiva, los que parecen sentirse a la buena de Dios.