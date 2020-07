Los actores con los que Jonnny Depp creía que Amber Heard le era infiel y los apodos que les puso

El actor Johnny Depp acusó a su ex esposa, Amber Heard, de haberle sido infiel con al menos ocho reconocidos actores de Hollywood, entre los que se destaca Leonardo Di Caprio. Estas afirmaciones fueron hechas por la propia actriz durante su testimonio ante una corte de Londres, donde su ex esposo lleva adelante un juicio contra el periódico The Sun por difamación.

Amber Hard afirmó que Depp apodó a DiCaprio “cabeza de calabaza” y llamaba a Channing Tatum “cabeza de papa” durante sus ataques de ira y celos contra cualquier co-protagonista masculino que tuviera, a quienes consideraba una amenaza.

De acuerdo con la actriz, Depp estallaba de furia particularmente cuando tenía que besar o participar en escenas sensuales, y le decía que la gente pagaba para verla “tener sexo en cámara”.

“Se burlaba de mí, especialmente cuando estaba borracho o drogado, y tenía apodos despectivos para cada uno de mis coprotagonistas masculinos que consideraba una amenaza sexual. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio era ‘cabeza de calabaza’, Channing Tatum era ‘cabeza de papa’ y Jim ‘sorete’ Sturgess”, relató Heard, de 34 años.

Depp también la acusó de tener sexo con Eddie Redmayne, James Franco, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton y Kelli Garner. Afirmó que su entonces marido obtenía copias de los guiones para revisarlos para saber si tenía escenas íntimas con sus compañero de elenco.

“Sus reglas se endurecían cada año cuando estábamos juntos sobre qué desnudos o escenas eran aceptables, pedía descripciones de cada detalle, cada aspecto de las escenas y cómo estaban cubiertas, imponiendo restricciones crecientes sobre lo que podía y no podía hacer. Me encontré haciendo concesiones y rechazando trabajos”, sentenció la actriz, que además agregó que por culpa de Jhonny Depp perdió muchos trabajos y su salario cayó cada año que estuvo con en pareja con él.