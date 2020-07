Otra vez Berni en el ojo de la tormenta: se cruzó con intendentes y con la ministra Frederic

Sergio Berni volvió a quedar en el ojo de la tormenta, tras su reunión con intendentes del PJ por la política de seguridad de la Provincia. Sin embargo, ese episodio no fue el único que mostró al ministro en medio de un clima de fuerte tensión política, ya que horas después revivió su fuerte disputa con su par nacional, Sabina Frederic.

De ambas reuniones Berni retirándose de manera anticipada ante la mirada del gobernador Axel Kicillof, quien buscó calmar los ánimos. El gesto posterior del mandatario incluyó una foto a solas con Frederic en procura de mostrar sintonía. “Estamos trabajando correcta y coordinadamente”, dijeron anoche cerca del mandatario como para bajar los decibeles. De paso, descartaban un paso al costado de Berni.

El capítulo más virulento de los dos que se escribieron y cuyo protagonista central fue Berni, se produjo por la mañana. Fue durante un encuentro en el que estuvieron, además, Kicillof, Frederic, el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, y el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales.

La idea era mostrar sintonía en la articulación de las políticas de seguridad entre ambas jurisdiccicones en medio del rebrote del delito, pero el encuentro terminó mal. Según trascendió en diversas fuentes, en medio de una discusión entre ambos ministros de Seguridad, Berni se arrancó el barbijo y estiró sus manos en dirección a Frederic en una postura amenazante. En medio de los intentos por calmarlo de Kicillof y Bianco, Frederic lo cruzó. “¿Vas a desenfundar?”, le preguntó con un tono entre irónico y severo. Y, completó: “¿O lo hacés porque soy mujer y pensás que me podés amendrentar?"

En ese momento, de acuerdo a lo que pudo saberse, Berni se puso aún más nervioso y se volcó el café Pero la pelea no terminó allí porque los funcionarios nacionales no dejaron pasar la oportunidad de pasarle una factura al ministro bonaerense. El encargado fue Villalba, quien le recordó el episodio del Puente La Noria cuando Berni irrumpió en un control de la Policía Federal y reprendió al jefe del operativo. Claro que el reproche no quedó ahí y tomó el cariz de advertencia: Villalba le dijo que si repetía un episodio semejante la Federal podía detenerlo como a cualquier ciudadano.

La tensión entre ambos ministros está cruzada también por cuestiones ideológicas. Frederic llegó al cargo impulsada por el Cels, un organismo de Derechos Humanos que viene cuestionando a Berni y su política de seguridad con perfil, acusa, de mano dura.

La cartera de Seguridad nacional quiso bajar la tensión e informó que en el encuentro los funcionarios repasaron el diagrama de operativos de control y el redespliegue de las fuerzas federales en el territorio provincial mediante la utilización de mapas interactivos de conflictividad y delito. "Se analizaron los pedidos que formuló el ministro Berni, con quien ya se venía trabajando en las demandas que realizaron los intendentes de distintos partidos relacionados a barrios con mayor conflictividad, donde se prevé la intervención de personal de Gendarmería o Prefectura en coordinación con efectivos de la policía provincial", dijo Villalba, secretario de Seguridad.

TENSIÓN CON LOS INTENDENTES

El otro cortocircuito protagonizado por Berni se produjo durante una reunión virtual con intendentes del sur del Conurbano de la que también tomó parte Kicillof, que tuvo la idea de avanzar sobre la concesión de la distribuidora eléctrica Edesur y de la evolución de la pandemia, pero la cuestión de la inseguridad también salió a escena.

Los intendentes vienen expresando su preocupación por el aumento de la inseguridad y varios de ellos reprochan a Berni que parece más preocupado por aparecer en los medios que recorrer sus territorios.

Cuentan que en esa reunión se produjo un primer cruce con el alcalde de Ensenada, Mario Secco. “Los dos levantaron mucho el tono”, describió uno de los asistentes al encuentro por zoom.

Sin embargo, lo que terminó por detonar un clima que ya venía espeso fue una intervención del alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. “Vos hablás de la Policía como si no fuera tu responsabilidad. La Bonaerense es tuya”, afirmó el jefe comunal. Fue allí cuando Berni dijo que se tenía que ir y dejó abruptamente la reunión.