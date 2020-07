Atalanta volvió al triunfo y le mete presión a Juventus en la Serie A

Atalanta, con los argentinos Alejandro “Papu” Gómez y José Luis Palomino como titulares, le ganó como local a Bologna por 1 a 0 y trepó a la segunda ubicación de la Serie A de Italia, en uno de los dos partidos que pusieron en marcha ayer la 35ta fecha de la competencia que lidera Juventus.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Atleti Azzurri d’Italia, en la ciudad lombarda de Bérgamo, y el único tanto del local lo marcó el atacante colombiano Luis Fernando Muriel, a los 17 minutos de la segunda etapa.

En Atalanta, Gómez y Palomino fueron titulares y sustituídos por el ucraniano Ruslan Malinovskiy (20m. ST) y el croata Bosko Sutalo (34m. ST), respectivamente.

Por su parte, en Bologna actuó desde el arranque y durante todo el partido Rodrigo Palacio, mientras que su compatriota Nicolás Domínguez ingresó por el sueco Mattias Svanberg (18m. ST).

Con este triunfo, Atalanta, que lleva 15 partidos sin perder en la Serie A, es escolta y llegó a las 74 unidades, seis menos que el líder Juventus y dos por encima del tercero Inter, que hoy recibe a Fiorentina. Bologna, por su parte, quedó con 43 puntos y está décimo.

Más tarde, Milan, con dos anotaciones del sueco Zlatan Ibrahimovic (19m. PT y 47m. PT), venció como visitante 2 a 1 a Sassuolo, que había igualado transitoriamente con el gol anotado por el italiano Francesco Caputo (42m. PT), de tiro penal.

En Milan, Lucas Biglia ingresó por el argelino Ismael Bennacer (33m. ST); mientras que Sassuolo finalizó el cotejo con diez futbolistas por la expulsión del francés Mehdi Bourabia (50m. PT).

Con este resultado, Milan alcanzó las 59 unidades y está quinto; al tiempo que Sassuolo suma 48 puntos y marcha en la octava ubicación.

Ya en la jornada de hoy, el Calcio continuará con los siguientes encuentros: Parma vs. Napoli desde las 14.30 por ESPN; Torino (C. Ansaldi) vs. Hellas Verona, 16.45 por Fox Sports 2; Sampdoria (G. Maroni) vs. Genoa (C. Romero), misma hora, pero por Fox Sports; Spal (L. Castro) vs Roma (Fazio, Perotti y Pastore), 16.45 por ESPN 3; Lecce (N. Pérez) vs. Brescia; e Inter (L. Martínez) vs Fiorentina (G. Pezzella) (16.45 por ESPN).