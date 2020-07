Las definiciones de Bielsa que encendieron las alarmas en el Leeds

En un momento muy especial para su carrera y para el club que lo tiene como DT, cada declaración de Marcelo Bielsa ha dejado por estas horas mucha tela para cortar.

Ahora, algunas definiciones del entrenador argentino sembraron ciertas dudas y encendieron las alarmas sobre el futuro en el Leeds.

Como se sabe a fin de mes vence el contrato que une al rosarino con el club inglés y las autoridades del Leeds ya adelantaron que lo quieren retener. Pero Bielsa habló y dejó flotando algunas dudas.

"Mañana jugamos y luego, a partir de allí, seguramente todos necesitaremos aclarar y dejar que todo esto se normalice porque la euforia tan contagiosa necesita reposar para que todos pensemos con más claridad", fue la primera respuesta, poco clara en relación a su futuro, del Loco

"Yo en este caso les pediría que me ayuden a cumplir el objetivo que me plantee, que es desviar la atención sobre mí y ponerla en los jugadores y en el público: los jugadores, por lo que dije hasta ahora, y por un público maravilloso que esperó esta situación tanto tiempo y que no la puede disfrutar como hubiera sido deseable", agregó.

En esa línea, el DT lamentó tanta ansiedad por saber qué será de su futuro y así lo expresó: "El signo de nuestro tiempo es que queremos que las cosas sucedan mucho más rápido de lo que corresponde naturalmente. La ansiedad que impide que esperemos que lo que está sucediendo termine de suceder me parece que no deberíamos aplicarla a este momento. Este es un momento muy esperado, muy deseado y muy merecido, y el merecimiento tiene que ver con la acción de los protagonistas y con los que están enamorados del club", sentenció el director técnico nacido en nuestro país.