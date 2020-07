Expectativas en La Plata por la reapertura de locales de ropa y jugueterías

Con las horas contadas, en La Plata los comercios no esenciales se preparan para reabrir mañana sus locales después de un largo período de "cortinas bajas" o restricciones -en el mejor de los casos- que se extendió por más de cuatro meses. Los rubros que este viernes retornarán a la actividad, con los lineamientos y protocolos definidos por las autoridades provinciales y municipales, son de productos textiles, prendas de vestir, calzado y marroquinería y las jugueterías, los que funcionarán a través de un sistema de venta telefónica u online y retiro en el local.

Ramiro Arcidiácono, a cargo de un local de la conocida juguetería Hobby Toys, contó que "acá vamos a estar con atención al mostrador en la puerta, no lo que es atención adentro del local". De cualquier forma, Arcidiácono afirmó que la reapertura "es una ayudita más".

"Nosotros ni bien empezó todo el 20 de marzo estuvimos tres semanas cerrados. Después nos permitieron vender online con envíos a domicilio. Después hubo momentos que no se entendía bien y estábamos mareados como toda la gente", dijo acerca de lo que fueron estos meses de cuarentena.

El comerciante aseguró que "ahora estamos con envíos a domicilio y retiros y atención online" ya que en tiempos de pandemia "es necesario buscar un entretenimiento para los chicos y eso ayuda". Por otro lado, habló de la "forma un poco caótica del trabajo de vender por redes". Aún así, destacó que en el sector "hay ventas".

En ese sentido, remarcó que "lo que más se vendió durante el el aislamiento fue el rompecabezas, el puzzle. La gente está en la casa y quiere entretenerse, por lo que también se han vendido muchos juegos de mesa".

"Venimos con horario reducido y con una merma de personal porque algunos están en grupos de riesgo. Estamos tratando de organizarnos de la mejor manera y de definir las formas de seguir", señaló.

"Ahora estamos viendo cómo nos vamos a manejar porque el 16 de agosto es el Día del Niño. Tenemos mucha incertidumbre por el tema de las compras, si tenderemos ingreso de gente al local o no. Tratamos de pensar de la mejor manera para estar bien preparados", deslizó.

Por su parte, Guillermo Salvioli, titular de un local de ropa en calle 8 y presidente de la entidad que nuclea a locales de ese paseo comercial, contó que tras más de cuatro meses a puertas cerradas esperan con expectativas por el retorno a la actividad. "Estamos igualmente trabajando en el local venta online. Hay gente que está trabajando en los locales. Esperamos que apartir de ahora tener los locales abiertos en esta vuelva a la normalidad. Es lo que uno quiere, anhela y espera para esta nueva fase", señaló.

Para Salvioli tener el local en funcionamiento es importante porque "con el tema online hay bastantes problemas". En ese sentido apuntó que "no es lo mismo ver una foto que tener la prenda o la zapatilla delante tuyo". "A mi la venta en esta modalidad me ha hecho el 1 o 2 por ciento de la facturación, prácticamente nada. No nos dio resultado y eso genera mucha angustia, porque estuvimos con mucha incertidumbre, tratando de sobrevivir como podemos, intentado sostener los puestos de trabajo, que no cierren más locales", dijo.

El comerciante subrayó que de cara a la jornada de mañana "todo lo que sea indumentaria y calzado se compra seis meses antes, por lo que los locales están surtidos y con stock".

Y agregó: "Esperemos que la gente tenga intenciones de venir a comprar, sabemos que por la situación que están pasando muchos no llegan a fin de mes, pero hay precios tentadores, y muchos locales con promociones al 50 por ciento, 2 por 1 o 3 por 2, o con ofertas con tarjeta de crédito".

Para Salvioli, "las expectativas para mañana las tenemos pero la gente al Centro no viene, o viene muy poco. "Hay muchos ministerios que no están trabajando, la gente no viene o viene salteado. Al micro suben sólo los esenciales y nada más. Entonces tendrían que que venir en auto en bicicleta al Centro. Al no haber vida social esto afecta mucho a los centros comerciales", afirmó.

En cuanto a los protocolos establecidos por las autoridades dijo que "es beneficioso para que no haya aglomeración de gente, pero no lo veo como una solución a la crisis del comercio".

"Salir con número par o impar es lo mismo. Te pueden dar turno para ir al banco, pero no le puedo pedir el documento para vender algo. Tenemos una angustia muy grande, toda la ciudad está sumergida en esto, nadie va a salir fortalecido, todos van a aquedar con deuda, con menos empleados, muchos van a cerrar, o no van a poder abrir", expresó.

Como se recordará, en el inicio de esta semana el intendente Garro anunció salidas para realizar compras no esenciales de acuerdo al último número de documento, apelando a la responsabilidad individual de los vecinos.

"Implementamos un sistema de salida según la terminación del DNI. Esto significa que para todas las compras no esenciales los vecinos con DNI terminación en número par podrán salir los días terminados en número par, y los vecinos con DNI que finalicen en número impar podrán salir los días terminados en número impar", especificó el titular del Ejecutivo local.

En ese sentido, puntualizó que "para las compras no esenciales, deberán respetar los horarios indicados: funcionará de lunes a sábados de 11 a 17, mientras que la primera hora será exclusiva para los adultos mayores".