Los maternales piden auxilio: "Estamos en decadencia, es insostenible"

Los Jardines Maternales platenses llevaron a cabo hoy una caravana en nuestra ciudad para dar cuenta de la grave crisis que afecta al sector y ante la falta de respuestas frente a los reclamos de ayuda económica. La protesta, que se enmarcó en una movida de carácter nacional, partió a as 11 desde 54 entre 14 y 15, donde dieron varias vueltas a la Plaza Moreno y luego finalizaron el recorrido en la Plaza San Martín.

Algunos de los puntos que reclaman son el desgranamiento de la matrícula, la morosidad en el pago de las cuotas y los atrasos o rechazos en la ayuda para pagar sueldos a través de la ATP. Cabe resaltar que la situación de los jardines maternales privados es crítica en todo el país ya que no forman parte del sistema oficial de escolarización y la falta de ingresos ya empujó al cierre a muchos de ellos en todas las provincias, según declararon propietarios y autoridades locales.

Si las entidades que nuclean a las instituciones privadas de la Provincia han venido advirtiendo de la situación dramática que se atraviesa, con una morosidad que ronda entre el 60 y 70 por ciento, en el caso de los jardines maternales y de infantes el cuadro de situación es todavía más severo y en La Plata es de “malo a muy malo en toda la Ciudad”, según se ha descrito.

"Venimos en decadencia mes a mes, la matrícula bajó el 80 por ciento y el 20 por ciento que paga, paga menos de lo que vale la cuota. Más de la mitad de los jardines no recibió el ATP y la otra mitad lo hizo parcialmente" aseguró hoy Patricia Rey, propietaria del jardín Paso a Paseo.

"No nos bajaron ningún impuesto, ni servicio y somos una actividad que la sociedad necesita. Pagamos lo que podemos y repartimos lo que ingresa", remarcó Rey, y agregó que de todos modos "los docentes siguen dando clase".

Sobre los reiterados pedidos, aseguró que no hay respuestas: "Los reclamos son constantes y no existe la respuesta. Y mes a mes siguen jardines con procesos de análisis. Es insostenible, no podemos más"