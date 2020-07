¿Vaso medio lleno o medio vacío? El 50% de los alumnos tiene clases a diario

En el complejo contexto en que comenzó y se está desarrollando la educación a distancia en el país y en la Región, un estudio del observatorio Argentinos por la Educación arrojó datos que posibilitan ver el vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno: son prácticamente nulos los casos donde la escuela no se comunica con los alumnos. Medio vacío: sólo la mitad lo hace a diario.

En base a una amplia encuesta que abarcó a 8.632 escuelas a lo largo de todo el país, el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski, Víctor Volman y Federico Braga (Argentinos por la Educación) elaboraron el informe “Frecuencia y fines del vínculo pedagógico en cuarentena”.

Los más de 8.600 establecimientos son de “nivel primario, ámbito urbano, gestión estatal y educación común”.

De entrada, los autores contextualizan la situación. “El aislamiento, producto de la pandemia de COVID-19, alteró el ritmo pedagógico de la escuela y obligó a más de 190 países a interrumpir sus clases presenciales. Al momento de la elaboración de este informe (julio), 143 aún no han retomado el ciclo lectivo. Esto implica que 7 de cada 10 estudiantes, en los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario, no mantienen su vínculo pedagógico tradicional”, según datos de la UNESCO.

Primera pregunta de la encuesta: “Durante la cuarentena, ¿la escuela/los docentes se comunican con los alumnos y alumnas?”. El 51,01 por ciento respondió “todos los días”; el 21,86 por ciento, entre 3 y 4 días por semana; el 18,62 por ciento, entre uno y 2 días por semana; el 8,10 por ciento, una vez cada 15 días, y el 0,40 por ciento, nunca.

De allí se desprende un dato alentador, como que en el 73 por ciento de los casos hay relación docente/alumno un mínimo de tres días a la semana.

Igualmente, los autores indican que “un dato llamativo es que el 8 por ciento de familias reportan comunicación cada 15 días. Si bien la proporción de hogares no es muy alta, son alumnos notoriamente perjudicados en su educación a causa del aislamiento, aún teniendo algo de conectividad”.

Cuando se comunicaron con los alumnos y alumnas, ¿para qué fue? El 76,72 por ciento de las veces, para proponer actividades educativas, pero “en el 40,8 por ciento de los casos también hubo comunicación para conocer cómo estaban los chicos o chicas e interesarse por la situación personal o familiar”, dice el informe. El 39,69 por ciento de las veces fue para corregir y evaluar las tareas realizadas por los alumnos, y casi el 19 por ciento de los contactos estuvieron destinados a conectarse con las familias por cuestiones relativas al niño o niña. El 6,11 por ciento, por otros motivos.

El dedo de Francisca

Hizo 1º grado en una escuela de Chascomús, y este año empezó 2º en el Normal 3. No llegó a ir al colegio. El desafío, así las cosas, se presentaba recargado para Francisca y sus papás. Pero apareció en escena “un maestro tan dedicado” que hasta generó amistades entre niños y niñas que no se conocían.

“Cuando pudimos establecer un contacto regular con la escuela y el maestro (sí, varón) de Frani tras la mudanza y los trámites de pase de colegio, cambió la casa para bien en el contexto de la cuarentena”, contó Florencia, madre de la pequeña alumna.

“Todos los días nos manda actividades para la semana, de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Sociales, y coordina con los niños dos reuniones semanales por zoom para tareas específicas. Entre las que envía para la semana hay algunas para resolver, sobre todo de Matemática y algunas cosas de Lengua, pero se puede apelar a otros formatos para realizarlas, como contarlo en un videito, hacer fotos, interpretaciones en base a un cuento”, enumeró Florencia, para reflexionar: “Esa posibilidad de hacer algo más dinámico, teniendo en cuenta que se trata de niños y niñas de 7 años promedio, es excelente, pues hay que tener en cuenta que ellos perdieron el espacio del aula, donde pueden compartir y aprender con los demás y de los demás”, enfatizó.

Ni siquiera la virtualidad le impidió al maestro hacer la experiencia de la germinación de una semilla. “El contacto con la escuela es muy lindo. Nos preguntan a menudo cómo va Frani, pero también por cuestiones emocionales, económicas y de salud de la familia”, expresó la madre, para subrayar que “el maestro es muy, muy dedicado, al punto que puso su celular a disposición más allá de horarios y de tareas escolares. Eso generó un contacto muy fuerte con los chicos, ya que le escriben o lo llaman y charlan. Por ejemplo, Frani se quemó un dedo, y lo primero que quiso hacer fue llamar al profe. Ha generado relaciones entre las familias y entre los niños y niñas, incluso por fuera de lo escolar”, finalizó.

Heterogéneo

Manuela, madre de Lisandro (3º año de secundaria) y Catalina (1º año), contó que arrancaron el proceso de continuidad pedagógica “con mucha dificultad, porque no teníamos internet ni computadora”, lo cual generó que los niños se retrasaran un poco.

“Compraba datos para que pudiesen recibir y enviar la tarea por WhatsApp. Pero eso, por un lado, implicaba un gasto enorme, y por el otro, muchas limitaciones e incluso impedimentos como, por ejemplo, bajar archivos”, añadió la mamá de la Secundaria Nº 7 de Berisso.

A mediados de junio, con un “enorme esfuerzo contraté un servicio de internet y un amigo me prestó una computadora”, comentó. Las cosas mejoraron, pero Manuela hizo notar que “hay profesores que ponen unos requisitos para entregar la tarea que, en un una escuela pública como esta, son pocos los que cuentan con los recursos tecnológicos para cumplirlos”.

Hablando de los docentes, resaltó que existe mucha heterogeneidad. “Cada uno apela a un formato distinto. Desde quienes usan classroom hasta los que envían archivos para descargar; quienes se contactan seguido y aquellos que envían una tarea para resolver en 15 días; profesores que sólo se ocupan de lo pedagógico y otros que se comunican con los chicos para enviarles algún juego o mandarles un mensaje los fines de semana preguntándoles cómo están y recomendándoles que se cuiden”. Los niños reaccionan de distintas formas. “Lisandro, a las 8, está levantado haciendo la tarea. Cata empezó el secundario este año y el entusiasmo se le fue. Ella quiere ir al colegio”, remató la mamá.

