Más detalles de la pelea entre Berni y Frederic en la reunión

La reunión que ayer mantuvieron el gobernador bonaerense Axel Kiciloff con la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y con su par en la provincia, Sergio Berni, para coordinar y planificar acciones conjuntas de las distintas fuerzas federales con la policía bonaerense en barrios específicos del Gran Buenos Aires, ante los últimos casos de inseguridad, sigue dejando tela para cortar.

Ahora se conocieron más detalles de los tensos cruces que mantuvieron Berni y Frederic. Al parecer, el ministro bonaerense planteó la necesidad de aportar en el trazado de las Ordenes de Operación y de servicio, el instrumento que respalda -y sostiene por escrito- cada operativo de despliegue de las fuerzas federales. Eso no fue bien recibido desde Nación y en definitiva desató el intercambio. "No, las Ordenes de Operación las hacemos nosotros. Eso no te corresponde, no podés manejar a la Gendarmería", fue la dura respuesta de la ministra nacional.

"¡No quiero eso!", subió el tono, ​ofuscado, el ministro bonaerense. Y se sacó el barbijo y apoyó sus manos sobre la mesa, lo que fue interpretado como un desafío por Frederic.

Luego siguió lo que ya se supo, cuando Frederic replicó: "¿Vas a desenfundar? ¿O hacés esto porque soy mujer?".

Berni respondió con una ironía que da cuenta de las diferencias insalvables que tienen y el impacto en la realidad que eso deriva. "Si una ministra de Seguridad no sabe distinguir entre el barbijo y un arma, estamos en problemas. Vos no entendés nada", cerró.