Fuerte cruce entre Cristina Kirchner y Martín Lousteau en el Senado

La sesión remota de anoche en el Senado tuvo algunos momentos de tensión entre integrantes del bloque del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio e incluyó un cruce picante entre Martín Lousteau y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Uno de los cruces se da al finalizar la exposición del senador José Mayans, que en su calidad de jefe del bloque Frente de Todos cerró el debate sobre el paquete de decretos que figuraba en el último punto del temario del día.

El jefe de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, solicitó dejar constancia en el acta de votación una diferencia de interpretación sobre el reglamento con el oficialismo respecto de las mayorías requeridas para aprobar el protocolo de sesiones virtuales, que se votó al inicio.

La presidenta del Senado le especificó "las manifestaciones quedan en la versión taquigráfica, no en el acta" y agregó: "Su interpretación de las mayorías y las minorías queda en la versión taquigráfica, como todas las opiniones".

Pidió la palabra entonces Lousteau para la postura del oponente interbloque y seguidamente, Mayans se molestó: "Esto no se hace. Lo que están haciendo Naidenoff y Lousteau". "Es una desubicación total y corresponde señora presidenta que le retire el uso de la palabra", agregó Mayans.

Ante el requerimiento de la palabra, Cristina Kirchner habilitó a Lousteau, quien le respondió a Mayans, siguiendo la discusión. "Le recuerdo al señor senador Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Lo comparó con un cómico", le recriminó la ex presidenta.

"De la misma manera que él nos dice a nosotros desubicados", continuó Lousteau.

Lejos de quedar ahí la discusión, la titular de la Cámara siguió haciendo uso de la palabra, y dirigiéndose a Losteau dijo: "He sido minoría en este recinto. He sido minoría incluso de uno, he soportado cualquier cosa de ustedes, desde insultos, autorizar allanamientos. Es increíble que no puedan aceptar que son minoría y no pueden andar agrediendo al resto".

En realidad, ese fue el último cruce que protagonizaron Cristina Kirchner y Martín Lousteau, ya que durante el debate habían protagonizado otros encontronazos. Uno fue cuando la ex mandataria le dijo "distancia reglamenaria" al legislador radical cuando éste se acercaba para recriminarle su actitud durante la sesión. "Yo mantengo distancia reglamentaria, pero tenemos que usar barbijo y no todos lo están usando", le replicó el senador, uno de los pocos que interviene de manera presencial.

"Mirá", fue la reacción de la ex jefa de Estado, pero de inmediato Lousteau la interrumpió pidiéndole: "No me tutee porque yo a usted no la tuteo".