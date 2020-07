VIDEO.- Un enfermero del Rossi denunció que por la noche el hospital "es tierra de nadie"

El enfermero ensenadense Ulises Ezequiel Bortoletto se hizo conocido el martes luego de denunciar que su moto Honda Civic había sido robada de adentro del hospital Rossi, mientras realizaba una de sus guardias nocturnas.

"Quiero mostrar cómo estamos trabajando. El otro día se robaron una moto, pero la verdad es que podría ser peor: en la vieja guardia no tenemos seguridad y no sé qué puede pasar si ingresa una banda o un delincuente o si algún depravado se quiere aprovechar de una enfermera", se quejó luego de grabar un video y mostrarlo a sus amigos y avisar que lo subirá a sus redes sociales para que todos lo vean.

Si bien confesó que luego de conocido el hurto de su moto y el impacto mediático que generó el hospital reforzó su presencia policial, aseguró que de noche es "tierra de nadie". Y que tanto él como sus compañeros tienen temor a lo que pueda suceder. "Si se pelean dos banditas y caen heridos al hospital ¿vos te pensás que con un solo policía se puede controlar?".

"Hay uno o dos policías en la guardia nueva, pero el otro día cuando me robaron la moto no había nadie", denunció y remarcó que no hay personal en el acceso a la otra guardia (COVID) después de las 12 de la noche y que por eso puede ingresar cualquiera. "Cuando me robaron la moto no había nadie y tuve que llamar al 911; ojalá se pueda solucionar", cerró.