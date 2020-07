Se recuperó de COVID, quiere donar plasma y no le atienden el teléfono

Ayer, el Senado convirtió hoy en ley el proyecto que dispone crear una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de la coronavirus de todo el país.

La iniciativa que fue acompañada por las principales fuerzas políticas y aprobada por unanimidad en el Senado, otorga una licencia especial para los donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen.

Una médica de La Plata (que prefirió mantener su nombre en reserva) se recuperó de coronavirus hace una semana y está dispuesta a ser donante. Sin embargo, según le contó su marido a EL DIA, llamaron durante toda la tarde del viernes al teléfono que figura en la campaña y no tuvieron respuesta.

"Vemos que es indispensable y está bueno que se haga una campaña con la donación de plasma. Entre los teléfonos que brindan como el 0800-666-2258 lo intentamos durante todo el día y no tuvimos respuestas", detalló Ezequiel quien agregó que "yo fui hisopado junto a mi esposa la primer vez que ella sí tuvo y a mí me dio positivo, pero después no sé si me contagié".

"El llamado principalmente es para recibir la asistencia correcta, como por ejemplo si tengo que levantarme e ir directamente al Instituto de Hemoterapia, o no sé si tengo que ir en ayunas o de qué manera", agregó.

"Hay un compañero de ella que está internado y con la necesidad de obtener el plasma por ejemplo. No todos los donantes sirven, no todos los plasmas iguales. Hay cuestiones que deben saberse a quienes tenemos la intención de donar".

Sobre el contagio de su mujer, el hombre contó que "mi esposa es médica, contrajo el COVID por un contacto estrecho en el trabajo pero fue asintomática. Fue la primera semana de julio y estos días ya recuperada se pudo reincorporar a su profesión".

KICILLOF FIRMÓ CONVENIO CON AFA

El gobernador Axel Kicillof firmó hoy un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para fomentar la donación de plasma entre los socios de clubes que se hayan recuperado de coronavirus.



El acuerdo fue rubricado también por el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el vicejefe de Gobierno Porteño, Diego Santilli, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.



La campaña "Doná Plasma" busca que los socios y socias de clubes del fútbol argentino que se hayan recuperado de la enfermedad concurran a los hospitales cercanos autorizados a donar la sustancia.



Como estímulo a este acto solidario, AFA entregará indumentaria de la selección nacional o ropa del club del cual son hinchas. La campaña alcanza al AMBA y la provincia de Chaco.



“Es un reconocimiento que además le da visibilidad a la donación de plasma. Permite integrar una causa tan importante a nuestra cultura y nuestra historia”, señaló Kicillof.



Y agregó: “Es un momento de mucha expectativa, porque si conseguimos que todo aquel que necesita plasma lo tenga, tenemos una posibilidad de dar una respuesta específica para los pacientes en estado más grave”.



“Es muy importante concientizar a la gente, que entendamos que estamos formando parte de un gran equipo que somos todos los argentinos y argentinas, para enfrentar solidariamente esta pandemia”, concluyó el Gobernador.