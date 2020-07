“Decepcionada con usted”: Canosa le habló al Presidente

“Le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más”, fue el pedido que Viviana Canosa formuló en su programa “Nada personal”, luego de la entrevista radial en la que había asegurado sentirse “intimidada” por Alberto Fernández, que le escribió a su teléfono personal.

“Me siento absolutamente decepcionada con usted, señor Presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas. Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste. Me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre”, sentenció la conductora mirando a cámara.

Hacia el final de su descargo, lanzó: “Lo lamento mucho, Alberto Fernández, muchísimo. Lo apreciaba, tenía un afecto especial por usted. Y, más allá de nuestras diferencias, le deseo lo mejor. Faltan muchos años todavía para que usted termine su mandato. Y voy a ser una de las primeras en trabajar para que le vaya bien. Pero no se meta con mi libertad ni con la de nadie. Seamos democráticos, republicanos. Seamos decentes”.

#ElNueve | Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones. — El Nueve (@canal9oficial) July 23, 2020

La señal por la que se emite el ciclo de la periodista quiso despegarse por completo de sus dichos y emitió un breve comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter: “Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones”.

Viviana Canosa, atenta a este escrito, explicó: “Quiero dejar en claro, que las presiones que recibí, fueron dirigidas contra mi persona. Es cierto que @canal9oficial no fue el destinatario, aunque es evidente que #NadaPersonal se emite en #ElNueve. Nunca fui censurada por las autoridades. Gozo de libertad de expresión”.