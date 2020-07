Escándalo mundial: la tapa de Amalia llegó a Holanda

Una revista del corazón pisó el palito en su intención de aggiornarse a los tiempos que corren, y estalló todo. La revista Caras adelantó el miércoles su portada de la revista de esta semana, donde se leía junto a una foto de Amalia, la princesa de Holanda, que ella “luce con orgullo su look plus size”, intentando lanzar un mensaje de “superación”, como ellos mismos comentaron en su editorial, luego de que en la semana Oriana Sabatini decidiera mostrar sus “imperfecciones” para dejar de ser esclava de una imagen que la llevó a los trastornos alimenticios.

La tapa, sin embargo, no fue bien recibida, acusada de discriminar de forma encubierta, de hacer énfasis en la imagen corporal al no querer hacerlo y, sobre todo, de hacerlo sobre el cuerpo de una adolescente: y tal fue el revuelo, que cruzó el océano y llegó a Holanda, donde los medios no dudaron en salir al auxilio de su princesa y castigar a la revista argentina.

El sitio de noticias holandés Nouveau publicó un artículo en el que cuenta que el posado de verano de la familia real se convirtió en noticia debido a la tapa de Caras: “Los argentinos están muy orgullosos de la reina Máxima, pero este año la sesión de fotos se transformó en un fenómeno por una razón desagradable: la alusión al cuerpo de Amalia”. La nota asegura que el título es discriminatorio porque, además de referirse al cuerpo de la princesa, agrega que la heredera sufrió bullying.

Además, Rick Evers, periodista holandés especializado en la realeza y que escribe un libro sobre Máxima tuiteó al respecto: “Amalia se convirtió en un tema de tendencia hoy en la Argentina. Una revista defiende un artículo sobre Amalia referido al acoso y a la vergüenza corporal. La tapa fue criticada por gran parte de la población y rechazada por la mayoría de los medios argentinos”.

“La televisión y las redes sociales en la Argentina son vergonzosas: la hija de la reina Máxima es discriminada por su apariencia”, siguió Evers, quien dijo que la revista “pone el énfasis sobre el hecho de que Amalia es una adolescente en desarrollo y tildan a la publicación de cómplice del daño psicológico provocado”.

“Estoy igual de sorprendido que hace algunos años, cuando las redes sociales fueron tan groseras con Amalia tras su aparición en el Día del Rey. Afortunadamente, muchas personas se avergüenzan de tales comentarios. Es muy fácil tener una opinión negativa, pero es mucho mejor hacer un cumplido: es una joven inteligente y de gran corazón, que realmente quiere hacer lo correcto y marcar la diferencia, incluso siendo tan joven”, comentó luego.

Así, aunque la familia real no se ha pronunciado al respecto (probablemente no lo haga), el rebote llegó al Viejo Continente, y, por supuesto, la ola de repudio repercutió en la publicación, al punto de que la directora de la revista, Liliana Castaño, organizó una reunión junto al doctor Cormillot para hablar de la cuestión.

Castaño quería explicar su carta en respuesta a las primeras reacciones a la portada, pero Cormillot fue claro: “Yo entiendo tu intención, que puede ser esa, pero hay algo que todos los estudios y la medicina ya resolvieron, y es que no se puede destacar ninguna característica física”, le habría explicado el especialista.

La revista todavía no había visto la calle: la carta de Castaño le pedía al público no quedarse con el título y adentrarse en esta historia de superación del bullying y apoyo familiar. Sin embargo, la revista entera tampoco dejó muy bien parada a Caras: “Desde hace años, la hija de Máxima y del rey Guillermo lucha contra las críticas por su sobrepeso. A los 16, la adolescente posó en su Palacio Huis Ten Bosch y se mostró feliz con sus ‘redondeces’”, se lee debajo de una foto. ¿Redondeces? En otro apartado de la nota, se habla de la “contundencia” de los Orange, la familia real…