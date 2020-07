Que no se quede sin el pan y sin la torta...

Estudiantes tiene varios frentes abiertos en estos momentos, y en el rubro refuerzos busca conseguir alguna cara nueva en el plano local mientras sueña con poder juntar a José Sosa y Marcos Rojo.

Nombres aparecieron varios que le gustan al técnico Leandro Desábato y se iniciaron gestiones, pero ahora habrá que tachar uno.

Se trata del delantero Cristian Tarragona, quien parecía acercarse a Estudiantes. Había dicho que “no” para renovar en Patronato; también le dijo “no” a Unión, club del que es hincha; y en declaraciones a la prensa reconoció contactos y dejó en claro sus ganas de ponerse la camiseta albirroja. Pero en Estudiantes, como también interesa Leandro Díaz, de Atlético Tucumán, se empezó a dilatar la negociación, hasta que finalmente Tarragona no esperó más, aprovechó el ofrecimiento de Vélez y ayer se transformó en nuevo jugador del Fortín.

OTRO “NUEVE” EN CARPETA

Ahora, la dirigencia Pincha le apuntará de lleno al otro “nueve” que le interesaba e intentará avanzar en su contratación, donde está intercediendo la “Gata” Fernández, quien es representante del “Loco” Díaz. La negociación pasa por reacomodar los porcentajes de cada parte para que todos queden conformes. Si bien se ha avanzado, la operación no está cerrada.

Después, se aguarda por un lateral izquierdo. Lo de Federico Alvarez no se dio porque se terminó yendo al exterior, y en las últimas semanas hubo contactos por Federico Milo (que no seguirá en Unión), pero no se avanzó.