Mario Ishii a trabajadores de salud: "Los cubro cuando venden falopa en ambulancias"

Un nuevo escándalo tiene como protagonista al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, luego de que se conociera una video en el que se cruzó fuerte con un grupo de empleados públicos en plena calle. Los trabajadores de salud le reclamaban mejores condiciones laborales y fue allí que el jefe comunal les respondió: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”.

Las imágenes se hicieron virales a través de Twitter, más precisamente de la cuenta de uno de los productores de Jorge Lanata, Gastón Cavanagh. Se puede ver claramente cómo les advierte a los trabajadores que si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo iba a pagarles "el básico que les corresponde y nada más”. Además Ishii les dijo: “Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”.

Al final del video, el intendente de Jose C Paz, Mario Ishi, dice que tiene que “cubrir a los que venden falopa” pic.twitter.com/VreD7ksSZ4 — Gastón Cavanagh (@gastoncavanagh) July 24, 2020

Según los medios de esa localidad, los trabajadores de salud estaban reclamando menos horas de servicio para así tener más tiempo con sus familiares. Incluso en el video se puede escuchar como uno de los empleados le incrimina: “Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría”.

La respuesta del intendente, con tono enojado, no tardó en llegar: “Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero... no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando”.