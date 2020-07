Podó un pino, cortó el tendido eléctrico y dejó si luz a medio City Bell

Vecinos de City Bell se comunicaron esta tarde al WhatsApp de EL DÍA denuncian un importante corte de luz. Algunos, inclusive, aseguran haber escuchado una explosión antes de quedarse sin dicho servicio en sus hogares.

Según explicaron fuentes oficiales de la empresa Edelap, un vecino en 470 y 28 dañó el tendido eléctrico al poder un pino, una modalidad muy frecuente en esta época del año,

"Varias cuadrillas acudieron al lugar y primero energizaron la zona con redes alternativas, y desde hace un rato restituimos el servicio en toda la zona", contó la vocera de prensa a este medio pasadas las 17. Además precisó que el corte duró 44 minutos desde que se registró la falla hasta que la empresa lo pudo restaurar.

CORTES EN OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD

Trinidad, usuaria de 47 entre 4 y 5, afirmó esta tarde que "esta madrugada, a eso de las 4, se cortó la luz y todavía seguimos sin energía". "No tengo respuesta a los reclamos que realicé a ABSA, así que estoy viendo en irme a otro lugar porque no se aguanta el frío", dijo.

Carlos, de 66 entre 125 y 126, relató que "se cayó un cable y nos dejó a todos los vecinos a oscuras". "Reclamamos a Edelap, vinieron y arreglaron, peroa los 20 minutos otra vez sin luz".

El hombre consignó que "perdí todas las cosas que tenía en la heladera porque no se pudo mantener la cadena de frío". En ese sentido, se interrogó "¿quién me repone todo eso?". "Esta situación me da mucha bronca. Encima recién me tomaron los reclamos de nuevo porque dicen que no tenía reclamo hecho. Me están tomando de pelot... ", dijo.

En tanto, Osvaldo Vivaldo, de 526 entre 19 y 20, expresó que "todos los días sufrimos cortes de luz pero que no son generales sino que son por fases". "Esta semana sufrimos cuatro cortes y anoche otra vez, entre las 20 y la 1 de este domingo".

Según explicaron desde Edelap, los tres casos anteriormente ya fueron solucionados y los vecinos en cuestión volvieron a contar con servicio eléctrico en sus hogares.