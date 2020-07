Denunciaron que en una pensión platense fueron golpeados y robados por su dueño

Dos jóvenes denunciaron ante las fiscalías 3 y 17 haber sufrido amenazas, golpes y el robo de sus pertenencias por parte del dueño de una pensión de nuestra ciudad.

Los casos relatados habrían ocurrido en una pensión cercana a Plaza Rocha, en la zona de 7 y 61, y fue expuesto a EL DIA.COM por Pablo Samuel Ferreira Torres, quien aportó además un video del momento en que dijo haber sido reducido y golpeado por el dueño del alojamiento.

A diferencia del otro caso relatado por Andrés Sayo que dijo haber sido echado en plena pandemia, el episodio habría ocurrido duarnte el verano.

"Pague alquiler, depósito, todo lo que me pidió el dueño. En enero me empezó a mermar el trabajo porque soy peluquero entonces le pedí podía tomar el dinero del depósito como pago del mes que iba a vencer y me dijo que si. Pero en los primeros días de febrero cuando estaba juntando el dinero para pagar el nuevo mes me fui a trabajar y al volver encontré la puerta y el candado de mi habitación violentada y mis cosas no estaban", contó.

Ferreira Torres dijo que el dueño de la pensión le exigió que le entregue la llave y ante su negativa lo tomó a golpes, agresión que, dijo, también sufrió su novia a manos de una mujer que sería la esposa del proppietario.

"A mi novia la tomó del brazo y a sacó a la calle y a mi me tiró al piso, se me subió sobre la espalda y me golpeó. Desde afuera, por la rendija de un buzón mi novia pudo filmar parte de la agresión que sufrí", dijo.

El joven contó que denunció el hecho en la comisaría Novena pero que "nunca pasó nada. Es el día de hoy que no pude recuperar mi ropa, mis electrodomésticos y hasta documentos que tenía y que se los quedó este hombre".

Ferreira Torres dijo que como el suyo "hay otros casos".

También fue expuesto el caso de Andrés Alejandro Sayos que dijo que sus denuncias fueron hechas también en la

comisaría Novena, ubicada a pocas cuadras de la pensión. El denunciante aseguró que el dueño de la pensión sería un ex policía pero que asegura que sigue en actividad. Y que por eso no prosperarían las denuncias en su contra.

El denunciante dijo que en el lugar "son habituales los malos tratos" y que al no poder reunir el dinero para pagar la renta de un mes fue echado "a golpes" y en que en ese contexto le causaron heridas con una maceta. "Me robaron todo, me dejaron sin ropa, sin dinero ni nada. Es lo que hacen si no podés pagar: te echan a la calle y se quedan con todo", dijo a ELDIA,COM el denunciante que aseguró que "nadie nos escucha".

Sayo mencionó a un compañero suyo que habría formulado otra denuncia en la UFI 17. El joven dijo ser ayudante en una capintería y señaló que al desatarse la pandemia empezó a tener menos trabajo y problemas para pagar el alojamiento en la pensión.

"Me echaron a la calle a golpes y este hombre que dice ser todavía policía, aunque está retirado, amenaza con las influencias que dice tener. A mi me dejó en la calle, sin ropa ni dinero. En este momento no tengo a dónde ir porque el lugar donde estaba durmiendo

ya no me lo pueden seguir prestando", contó.

Sayo pidió a la Justicia que acelere las investigaciones y "nos den una respuesta porque este hombre hace siempre lo mismo. Hay muchos casos similares y da la impresión de que tiene impunidad para hacer lo que quiere", señaló. El joven quedó en situación de calle y dijo a este diario que "estoy en calle, sé cocinar, puedo ayudar, necesito un lugar donde pasar la noche".