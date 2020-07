Un sector del peronismo salió a defender a Ishii tras su polémica frase

“Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”. Sigue la polémica por la frase que el intendente de José C. Paz dejó caer en medio de una discusión con un grupo de empleados municipales que le reclamaban mejoras laborales y cuyo registro -en video- se viralizó durante el fin de semana.

La escena, que generó un amplio rechazo opositor, recibió en cambio el respaldo de algunos sectores del kirchnerismo y el massismo.

Por ejemplo, el diputado bonaerense del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio defendió en su cuenta de Twitter: “Hoy quiero reconocer a Mario Ishii, gran gestionador y además un decidido enemigo de las mafias y del narcotráfico”, mientras repudió “la bajeza de quienes sacan una frase de contexto y la dan vuelta perpetrando una calumnia asquerosa. Siga, querido Mario, que su pueblo sabe bien quién es usted”.

En la misma línea, el intendente de Ensenada, Mario Secco, justificó que “Mario tiene su manera de ser y a veces dice cosas. Yo siempre lo veo laburando y matándose para tratar de dar una respuesta a la gente. Capaz tuvo un día en que se calentó y dijo cualquier barbaridad”, dijo en declaraciones radiales, y que “los intendentes a veces estamos cansados, nos calentamos por algo y saltamos, porque la presión que hoy tenés en los municipios es tremenda, no es normal”.

Para el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Fernando “Chino” Navarro, los dichos de Ishii no tienen “ningún valor” porque tuvieron lugar durante una discusión.

Mientras que el jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta, interpretó que, aunque la frase “no deja de ser desafortunada”, el jefe comunal de Jose C. Paz “es un laburante” y que “cuando dijo falopa quiso decir medicamentos”.

Esa fue, justamente, la explicación que dio Ishii en su defensa, además de esgrimir que fue sacado de contexto. En medio de la polémica, ayer trascendió el video completo, de unos 12 minutos, en el que el alcalde discute con -al menos- una decena de trabajadores de la salud. Ellos, aparentemente choferes de ambulancia, le reclaman por mejores condiciones laborales; él les recrimina con la confesión de marras y la palabra “falopa” que se escucha en dos oportunidades: “Cuando se mandan una cagada, que me venden falopa, yo los tengo que cubrir. [...] No los rajé todavía… Cuando me estaban vendiendo falopa con las ambulancias. Entonces, muchachos, ojo al pancho que los tengo a todos anotados para rajar”.

La viralización del extracto audiovisual, motivó el inicio de una investigación de oficio y cosechó el rechazo opositor de dirigentes como la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele”, dijo, para después pedir “que el gobernador actúe rápido por el bienestar de los bonaerenses”.