"No es fácil trabajar con Bielsa", dice el dueño del Leeds

En vísperas de la esperada reunión entre Marcelo Bielsa y las autoridades del Leeds para definir el futuro contrato del entrenador argentino con la entidad, se conocieron declaraciones del dueño del club sobre el DT.

En declaraciones al diario Corriere Della Sera, el italiano Andrea Radrizzani, dueño de Leeds, expresó sobre la renovación del vínculo: "Decidiremos esta semana. Depende de ambos. Por ahora existe la voluntad, pero debemos encontrarnos".

Radrizzani, un empresario millonario y acostumbrado a ejercer importantes cuotas de poder, dio a entender que Bielsa es un empleado muy especial en términos de subordinación: "No es fácil trabajar con Bielsa, pero es un entrenador extraordinario. Es un hombre particular, con reglas estrictas. Meticuloso, filósofo, gran conocedor del fútbol. A veces he tenido que pelear porque para mí el club está primero, pero eso no quita que sea un gran profesional".