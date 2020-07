La tasa de desempleo en España aumentó en el segundo trimestre al 15,3%

El número total de desocupados en España llegó a 3.368.000 en el segundo trimestre de 2020, lo que supone una suba de 1,66% respecto al trimestre anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).



La tasa de desocupación alcanzó el 15,3%, con una suba de 0,92 puntos porcentuales en relación a hace tres meses, según la Encuesta de Población Activa que elabora el INE.



El aumento en el desempleo refleja las consecuencias de las cuarentenas más estrictas del país para hacer frente al coronavirus.



El gobierno presentará el impacto económico total el viernes, cuando se espera que los datos muestren que la economía se contrajo en más de 16% en los tres meses hasta junio, según indicó la agencia Bloomberg



Los brotes del virus en algunas regiones han llevado a reprimir muchas actividades y las perspectivas continúan empeorando para el vital sector turístico.



Los datos del segundo trimestre mostraron que el número de desempleados en la cuarta economía más grande de la eurozona aumentó en 55.000, a 3,368.000 trabajadores. Eso elevó la tasa de desempleo a 15,3%, desde 14,4%.



El desempleo juvenil subió más de 6 puntos porcentuales a casi 40%.



El banco central del país proyecta que la tasa repuntará hasta 24% este año en el peor de los casos, y economistas de la institución no anticipan que caerá por debajo de 17% durante al menos dos años.



La economía podría encogerse más de 10% este año, según algunas proyecciones, en comparación con cerca de 8% para la eurozona en su conjunto.



Las más recientes cifras de desempleo minimizan el daño masivo que ya ha sufrido el mercado laboral. La oficina de estadísticas dijo que no reflejan la gran cantidad de trabajadores, casi 1,1 millones, que quedaron inactivos.



Durante la estricta cuarentena en España, muchos trabajadores no pudieron buscar trabajo activamente, por lo que técnicamente no se les define como desempleados.



El Gobierno desplegó un extenso programa de licencia para tratar de limitar el daño. Había alrededor de 1,75 millones de trabajadores allí al 1 de julio, dijo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista con Bloomberg News a principios de este mes.



Esos trabajadores que han sido licenciados no se cuentan en las cifras de desempleo, ya que están suspendidos temporalmente.