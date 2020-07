Maju Lozano, entre lágrimas, defendió a su compañero contra las acusaciones de Roccasalvo

Susana Roccasalvo efectuó una denuncia por “hostigamiento y amenazas” ante la Justicia de la Ciudad, de parte del periodista Lío Peccoraro.

La periodista aseguró que mientras salía al aire desde su celular para su programa, Implacables, su colega la llamaba de manera insistente interrumpiendo la comunicación.

Ahora, Maju Lozano, conductora del programa en el cual trabaja el periodista salió en su defensa. En primer lugar sorprendió al contar que tiene a su hijo de 8 años, Joaquín, en aislamiento porque su padre, Julián Vardé, había dado positivo en COVID-19.

LEA TAMBIÉN Durmiendo con el enemigo: Roccasalvo y la peor revelación

En este sentido explicó que el viernes pasado se había quedado sin poder verlo “a través de un vidrio”, por haberse quedado en el canal hasta las 20 horas, para darle, justamente, una entrevista al programa de Susana Roccasalvo.

Ante esto, remarcó que “por eso me hubiera encantado enterarme que iban a hablar mal de un compañero mío, quien es hoy mi mano derecha, además de un amigo. Porque soy una persona tremendamente respetuosa, cosa que evidentemente escasea. Me hubiese encantado que levanten el teléfono para decirme que iban a reventar a trompadas a un compañero de mi equipo. Tal vez en otro mundo, donde la gente es honesta y tiene códigos”, señaló antes de darle la palabra a su compañero Peccoraro.

El periodista explicó que había llamado a Roccasalvo para “pasarle información” como lo hace con otros conductores y no para “hostigarla y amenazarla”. Tras ello, Maju volvió a tomar la palabra.

“Yo no salgo a dar explicaciones de nada. Somos personas a las que la vida no se nos va en un trabajo, porque somos otra cosa. Cuando tenemos un problema con alguien y nos pasa algo, como somos gente de bien y no hay culo sucio, se levanta el teléfono y se pregunta. Vamos a ver qué dice la Justicia, porque cuando llegue el momento se verá qué es lo que pasa. Confío en Lío. Y si así no fuere, lo veremos. Pero a mí me parece que es un momento para dejarnos de boludeces. La vida es otra cosa, chicos. Las cosas importante son otras. De verdad”.