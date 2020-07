Rocasalvo a Tomás Dente: "En vez de callarte la boca te pones en monje"

El martes Mauricio D’Alessandro, abogado de Susana Roccasalvo, contó en Nosotros a la mañana (Canal 13) que la persona que estuvo detrás de los llamados hacia su clienta era Lío Pecoraro, periodista de chimentos que trabaja junto a Maju Lozano en Canal 9.

Hoy, el mismo programa, Rocasalvo volvió a referirse al tema. Y tuvo un fuerte cruce con Tomás Dente, periodista que integra el panel de Joaquín Pollo Álvarez.

“Está constatado que…”, preguntó respecto a la acusación sobre Pecoraro pero ella no lo dejó terminar, y le respondió: “Yo sé cómo se hace un programa de televisión, y no todos los panelistas tienen que estar del mismo lado. Pero no te voy a permitir que vengas a cuestionar a la Justicia”.

Dente quiso seguir pero la periodista no lo dejó: “Escuchame, Tomy Dente, no te pongas en sacerdote. La víctima soy yo y así lo dijo la Justicia. Entonces, por respeto a mí, que tanto me querés y me respetás, como decís habitualmente, te pido que te calles la boca. No quiero hacer de esto un reality, yo soy la víctima. Que no se pongan a querer dar vuelta, porque la víctima soy yo. Yo no fui a denunciar a nadie. Solamente hice una investigación”.

Por tercera vez Dente quiso acotar algo: “Por supuesto que te entiendo, que sé cómo estás. Intento ponerme en tu lugar, pero ayer Lío contaba que de las 30 llamadas, solamente 3 pertenecían a él…”, le dijo.

“Que le vaya a decir eso a la Justicia. ¿A vos te parece que la Justicia lo va a citar porque encontró tres llamadas telefónicas? Por favor, no se puede tapar el sol con un dedo. Esto fue un gran problema y muy triste. Yo lo único que quería saber es quién molestaba y cortaba mi programa. La Justicia me dijo: ‘De yo no fui y yo no lo hice, están llenas las cárceles’, eso me quedó grabado”, le respondió.

“¿No hay manera de que se sienten para hablar cara a cara?”, preguntó el panelista y Roccasalvo se cansdó: “Salí, sacate la sotana. Pero por favor. Vos sos un buen periodista, pero cuando te ponés en esta postura, molestás a la gente. Me estuvieron molestando, me cortaron el programa, le faltaron el respeto al canal donde trabaja. Yo no me tengo que sentar a nada. Me sentaré con él enfrente de la Justicia. ¿Por qué no me llamó después de las 9 de la noche para pasarme la información? Que no se la hubiera aceptado, no tengo una relación con él para aceptársela y no la necesito”.

“Nosotros, los periodistas, no estamos para ponernos de un lugar o del otro, no somos jueces. Dejame hacer a mi gusto y piaccere mi interpretación periodística. Entiendo tu enojo y creo que lo estás direccionando hacia mí…”, se fue molestando, ahora, Tomás Dente. Pero una vez más fue interrumpido: “No es justo lo que decís. En vez de callarte la boca, de solidarizarte conmigo, te pones en monje…”.

El hombre de Nosotros a la mañana se sintió tocado al no poder sentar posición y fue al hueso: “Es muy grave lo que hacés, no podés mandar a censurar a una persona…”.

"Por favor, Pollo, sacame a esta persona. Yo doy la nota porque tengo un problema, no para que esta persona… Sacámelo porque corto”, gritó Rocasalvo y la entrevista se terminó. En ese mismo instante nació otra rivalidad en la TV.