Por Sosa, esta vez todos los caminos conducen al Pincha

Con José Ernesto Sosa como protagonista de nacionalidad argentina, Trabzonspor definirá hoy, desde las 15:30 de nuetro país, la Copa de Turquía frente a Alanyaspor, y más allá de lo que termine sucediendo en ese partido que cruzará al segundo de la Liga que finalizó el domingo con el quinto, será un tema de interés para la dirigencia de Estudiantes, porque el Principito continúa siendo el objetivo número uno en calidad de refuerzo, y por lo que han dejado trascender las partes, la negociación podría esta vez finalizar con un saludo acorde a los tiempos que corren y la firma de un contrato de tres temporadas, con final en diciembre de 2023.

Después de una larga y reconocida trayectoria en Europa, el enganche que los años y entrenadores convirtieron en “todocampista”, cumpliría entonces el proyecto de finalizar su carrera en el club donde surgió, que lo ha venido siguiendo cada final de temporada y que en esta oportunidad le hizo llegar, a través de su agente, el borrador de un contrato que aunque seguramente lejos en lo económico, poniendo como medida las Ligas europeas, en el Pincha sería uno de los top.

A los 35 años de edad, José Sosa exhibe un recorrido que después de Estudiantes incluyó Bayern Munich (Alemania), Napoli (Italia), Metalist (Ucrania), Atlético Madrid (España), Besiktas (Turquía), Milan (Italia) y, desde 2017, Trabzonspor (Turquía). Y a propósito de esta última escala, mientras accedió a la final de la Copa de Turquía, en la que se presentará hoy, fue subcampeón de la Superliga, con 65 puntos, a cuatro del campeón Istanbul BB, que totalizó 69 a lo largo de las 34 fechas disputadas con una interrupción por la pandemia del coronavirus.

El Trabzonspor Kulübü (en español Trebisonda Club Deportivo) es un club que tiene su sede en la ciudad de Trebisonda, situada en la costa del Mar Negro. Fue creado en 1967, tras la fusión de dos clubes locales y junto con los tres célebres clubes de Estambul conocidos cómo los “tres grandes” (Galatasaray, Fenerbahçe y Beşiktaş) y Bursaspor, Trabzonspor es parte de un selecto grupo de clubes ganadores del título turco.

Esto significa que por méritos propios los de camiseta bordó y celeste, están en lo más alto del fútbol de Turquía, y en lo que respecta al Principito es uno de los jugadores más queridos y respetados, tanto por la conducción del club, que pretende retenerlo, y su gente.

Por más que se acepta la realidad de una etapa nueva, ya que el contrato de Sosa tenía vigencia hasta el 30 de junio pasado, aunque se extendió con motivo de la pandemia del coronavirus que alteró las competencias oficiales a nivel mundial, una frase que remarcan los medios locales, aunque algo difusa, y lejana en el tiempo, alimenta la chance de una continuidad: “Terminaré mi contrato y seguiré en el Trabzonspor”, se le atribuye al santafesino aunque en esa conferencia de prensa, que compartió con el presidente Ahmet Agaoglu, se refirió a completar el torneo de Superliga y la Copa de Turquía.

Desde lo económico, la información proveniente de Turquía, da cuenta que los negociadores de Trabzonspor, donde también juega Gastón Campi, otro ex Estudiantes, estarían dispuestos a proponer contrato por una nueva temporada a cambio de un millón de euros, lo cual no pudo ser confirmado, aunque en lo que tiene que ver con la puerta que Sosa le estaría abriendo al Pincha está más allá de lo económico.

El Principito, quien apareció en el primer equipo de Estudiantes en la temporada 2002/2003, y fue parte del equipo campeón del Apertura 2006, hizo un análisis de lo que fue la evolución de su juego en el marco de una entrevista en la que explicó: “Si bien empecé de enganche, (Diego) Simeone me dio sacrificio jugando por los costados en un 4-4-2, me explicaba que en Europa era difícil jugar con enganche, con un jugador libre. (Juan Sebastián) Verón me decía que en la mitad tenés que estar moviéndote y pensando dónde están tus compañeros, siempre enfocado, en posición. Quizá cuando sos joven pensás en hacer una gambeta, pero después el fútbol fue cambiando a nivel estadísticas. La competencia Messi-Cristiano Ronaldo potenció los números, entonces la gambeta y el hacer algo lindo no servía si no sumás un gol o una asistencia… Era un gambeteador, iba para adela nte, pero después te das cuenta de que el fútbol es también tener un poquito de calma, pausar, tenerla, acomodar al equipo, tratar de que los otros se muevan para encontrar desequilibrio. El fútbol al principio es un juego y después un juego a descifrar para poder ganar”.

Un futbolista con este pensamiento es el que estaría incorporando entonces Estudiantes para la presente etapa futbolística que incluye un proyecto al mando de Leandro Desábato, entrenador confirmado poco antes que la pandemia por el coronavirus interrumpiera la temporada oficial del fútbol argentino. A tono con Javier Mascherano, otro experimentado que aterrizó en el Pincha tras una extensa carrera en el fútbol europeo, Mariano Andújar, también referente del nuevo ciclo, y un plantel al que se trata de equilibrar para cuando la pelota vuelva a rodar.

Los Tigres, como llaman a Trabzonspor, quedaron en el segundo lugar de la Superliga, pero no podrán jugar Champions League por un castigo de la UEFA, que significará dos años sin jugar en Europa por incumplir el control financiero, en la víspera hizo una elogiada presentación de lo que será la camiseta para la temporada 2020/2021. La organización se lució con un video en redes sociales que muestra una niña de capacidades diferentes en su cama viendo a lo lejos una camiseta del equipo, que motivó a su padre a hacerle una manta con la imagen del nuevo uniforme, causando la sonrisa de la niña cuando la ve a través de un espejo en el techo.

En este marco, y con Estudiantes siguiendo todo con muchísima atención, Trabzonspor definirá hoy la Copa de Turquía, frente a Alanyaspor, a partir de las 15:30 en el estadio Olímpico Atatürk, situado en la localidad de İkitelli, en las cercanías de Estambul, con una capacidad para 76.092 espectadores.

¿Será el último de José Sosa antes de hacer realidad la promesa de volver a Estudiantes? Es la pregunta del millón, aunque los encargados de negociar por Estudiantes, con el soporte de una larga cadena de llamados al Principito a cargo de amigos ligados al actual plantel albirrojo, apuestan todo a ganador por el desarrollo de una negociación que esta vez no parece tener obstáculos.