El compañero de Messi que no quiere volver al Barcelona tras sus vacaciones

El Barcelona enfrenta por estas horas una insólita situación con uno de sus futbolistas. Se trata de Arthur Melo quien no quiere volver de sus vacaciones en Brasil: ya le avisaron que por sus ausencias a las prácticas no jugará la Champions League.

Arthur, que integra el plantel capitaneado por Lionel Messi, fue transferido a la Juventus con la condición que permanecería en el equipo azulgrana hasta el fin de la temporada.

Las crónicas periodísticas al respecto señalan que después de cinco días de vacaciones -el Barça entrenó lunes y martes de la semana pasada tras el último partido de la Liga ante el Alavés-, los azulgranas estaban convocados este lunes a la Ciudad Deportiva para realizar las pruebas del coronavirus.

Todos los jugadores del Barcelona se presentaron, menos Arthur Melo. El brasileño había llamado desde Brasil al director deportivo del Barça, Eric Abidal, durante el fin de semana para explicarle su situación. "Si no voy a jugar, yo aquí no pinto nada", le comunicó el volante a Abidal; "Me quiero desvincular ya".