Con la calle sin iluminación, aprovecharon para robar por segunda vez una farmacia de Los Hornos

Una farmacia de Los Hornos fue asaltada en las últimas horas por segunda vez en menos de un año. El hecho ocurrió en 149 entre 69 y 70, una zona donde la farmacéutica damnificada contó a EL DIA.COM que la oscuridad y el mal estado de las calles aparecen como escenario ideal para el delito.

"Las luces led llegaron hasta 66 y 68, dos cuadras y el resto del barrio a oscuras, sin led ni nada", contó.

En noviembre del año pasado los ladrones habían entrado por una ventana. Ahora lo hicieron rompiendo la puerta con una barreta. También arrancaron las cámaras de seguridad. En esta oportunidad, como la anterior, se llevaron computadoras y otros elementos de valor. "Todavpía no llegó la Policía Científica de manera que no pudimos revisar a ver qué se llevaron", dijo la propietaria, Eliana Bensak. Se estima que los ladrones no habrían podido robar psicotrópicos puesto que ese tipo de medicamentos estaban a resguardo en otro lugar.

"Hace tiempo que venimos reclamando por el estado de las calles, la iluminación, las inundaciones apenas llueve y todo se agudiza desde 149 hacia la 72. Ya hicimos notas al delegado municipal, al municipio. La oscuridad es total, no hay luces led ni de ninguna clase", dijo.