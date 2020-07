Denuncian el robo de fotos de perfiles sociales para su utilización de un sitio porno

Mujeres de La Plata, City Bell y Villa Elisa vienen sufriendo el robo de fotos de sus perfiles de Facebook y otras redes sociales que, según se denunció, son luego incluidas, sin su autorización y sin que tengan conocimiento, en una página de contenidos pornográficos.

La denuncia fue formulada ante el área de Delitos Informáticos por Lucía Porta, una joven de Villa Elisa cuyas fotografías aparecieron en la página como parte de un “intercambio” de imágenes de alto contenido erótico y en algunos casos pornográficas.

En la página objeto de la denuncia, se ofrecen también videos del mismo tono. Una de las damnificadas y denunciante, Candela Quiroga contó que hace alrededor de una semana empezó a recibir mensajes de personas desconocidas y ahí cayó en la cuenta de lo que estaba pasando.

“En mi caso pusieron foto, teléfono y hasta mi dirección” señaló la joven que hizo la denuncia en la DDI La Plata.

Tras visualizar el hecho en sus perfiles en redes sociales, Candela empezó a recibir pedidos de ayuda de otras chicas en su misma situación. “Un caso de una nena muy chica, 13 años y otro de una chica a la que unos tipos le mandan mensajes porque la vieron en esa página” contó.

“A una chica le subieron fotos de cuando tenía 15 años. Muchas tienen vergüenza y han pedido a sus amigos y contactos que denuncien lo que pasa”, agregó Candela.

“Me pasó a mí y decidí hacerlo visible a través de mis redes sociales. Inmediatamente, empecé a recibir mensajes de otras chicas a las que les pasó lo mismo”, contó Lucía.

Según su denuncia los autores de la maniobra habrían “robado” fotos de sus perfiles de redes sociales para incluirlas entre las disponibles de la página porno.

“Si hay gente que quiere hacerlo me parece que están en su derecho pero de ninguna manera se puede permitir que quienes no tengamos nada que ver con esto aparezcamos en una página porno”, señaló.

La joven hizo la denuncia ante la división de Delitos Informáticos de la Policía, donde otras damnificadas sumarían pruebas. El expediente cuenta con capturas de pantalla y de fotos de redes sociales que habrían sido manipulados.

“Esto tiene que hacerse visible para que no haya más casos y se ubique a los responsables. En mi caso como en los otros que me han contado han subido fotos robadas pero hay una chica a la que le subieron un video. El video no es de ella pero en la página le habrían puesto “esta es fulana de tal”.