El descargo del religioso acusado de cambiar el "perdón" por sexo oral

A través de su cuenta en una red social, el hombre acusado en Berisso de acoso sexual y, en ese marco, proponer a una mujer que lo denunció dar "el perdón" a cambio de sexo, negó las imputaciones y apuntó a "sectores de la política" del vecino distrito de haber "armado todo". Según expresó, las acusaciones perseguirían "un fin político y gremial electoral" en alusión a una interna que ante un próximo proceso eleccionario se desarrolla en el gremio de los trabajadores petroleros de la región. También se vincularía con su actividad política dentro del peronismo berissense, trascendió.

En un extenso posteo en su muro de Facebook, M.G. sostuvo que "respecto a la denuncia realizada contra mi persona quiero decir que estoy muy tranquilo, sé que todas las personas que me quieren y conocen mi forma de ser, saben muy bien quién soy".

"Les quiero decir que no es verdad de lo que se me acusa. Pero no soy yo quien se ocupe sino la justicia de decirlo y aclararlo", sigue el descargo de M.G. que más adelante niega ser pastor del culto al que pertenece señalando que "no soy pastor, soy cristiano si, y nada tiene que ver mi fe con el tema, intentar manchar a una institución por fines políticos con algo como esto me parece que no corresponde"

También negó pertenecer al gabinete municipal al expresar que "tampoco trabajo para el Municipio, así que tampoco creo que tengan que pedirles explicaciones a ninguno de los funcionarios municipales sobre el tema".

Como se había informado, la denunciante una mujer de 24 años estudiante de psicología lo había acusado también de ofrecerle un empleo a cambio de sexo.

"Celebro que quienes conforman espacios feministas puedan dar la contención y el acompañamiento que dan a quienes sufren la violencia de género en todos sus aspectos, celebro también el accionar de acompañar a realizar denuncias para que la justicia actúe como corresponde, que sepan que no están solas y que tienen a donde recurrir, también comprendo que aun no logramos tener una justicia que las contemple como lo merecen y que muchas veces quienes cometen esos actos no sufren las consecuencias adecuadas. Pero creo que cuando hablamos de derechos hablamos de todos y todas, y en este caso, hay una clara postura en donde no importa el derecho a la presunta inocencia”, agregó.

Más adelante sostuvo que "el acoso es un problema importante para la sociedad. Es muy lamentable para aquellos que sí han sufrido acoso, que otras personas se acojan a ello como excusa para realizar falsas acusaciones con un fin claro que es, político, gremial y electoral. Pero esta denuncia me parece una parodia y una muy clara campaña sucia sin mérito que se empeña en destruir injustamente la reputación duramente ganada de un hombre decente. La condena social de una persona como herramienta de construcción política me parece que habla más de quien la usa que de quien es acusado".

En ese marco dijo haber participado recientemente de una capacitación sobre la Ley Micaela. "y justamente me pareció algo genial que se replique en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Incluso estábamos preparando ver cómo podíamos articular para generar más espacios de nuestra sociedad donde se necesita tener la capacitación".

En su carta pública MG adelantó que emprenderá acciones legales y que "estaré a disposición de la justicia y que no dudaré en hacer todo lo que corresponda. En cuanto a mi parte tomare todos los recaudos legales a mi alcance para tomar cartas en el asunto y resolver este tema, como también a los medios de difusión o quienes no respeten el derecho a la presunta inocencia en el cuál ya está, un equipo de abogados trabajando en el tema".

Comparto mi vida constantemente, con dos hermanas, una madre una esposa y una hija, nadie mejor que ellas saben que tengo el mayor de los respetos por las mujeres. Me parece más que claro de parte de donde se armo esto y quienes están buscando sacar tajada del tema, llevara su tiempo aclararlo, pero Dios y la ley lo harán", finaliza el posteo debajo del que varias personas dejaron expresiones de apoyo.