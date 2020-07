¿Qué pasará hoy en la final de Bake Off? La madre de Samanta salió a defenderla

Esta noche, desde las 22:30 horas, Telefé transmitirá la gran final de "Bake Off", el programa televisivo más exitoso actualmente en nuestro país. La expectativa está puesta en qué hará la producción: el envío fue grabado en el 2019 y desde hace tiempo se filtró que la ganadora es Samanta Casais, quien al parecer no era una pastelera amateur (el concurso no permite profesionales). ¿Será descalificada o dejarán todo como está?

Las pruebas que aparecieron en las últimas semanas comprobando que “Sami” no es una “empleada administrativa” como había dicho, sino que es una pastelera profesional con vasta experiencia, incluso en la televisión, generó la bronca de la mayoría de los seguidores del programa, quienes inclusivo fueron más allá y hasta encontraron sus antecedentes penales: en 2017 sufrió un choque con su auto en donde terminó falleciendo una persona.

Ante la gran cantidad de críticas, la que salió a defenderla fue su mamá Susana Mendoza. “Que no te importe lo que los demás opinen. Tu vida es como un libro cerrado del que los demás solo ven el título pero la verdad solo la sabes tú”, decía la imagen que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Y en respuesta a uno de los comentarios que recibió la publicación, añadió: “Estamos como en la época romana, en el Coliseo. Triste”, dijo en referencia a las luchas a muerte que los gladiadores romanos llevaban adelante en el Coliseo.

Hoy la mayoría de los argentinos estará prendido al televisor para saber qué sucederá finalmente. Días atrás trascendió que la producción había decidido descalificarla, aunque todavía no hay ninguna información oficial y habrá que esperar hasta que el programa final salga al aire.

"EL NIVEL DE BAKE OFF NO ES BUENO"

"El nivel de Bake Off no es bueno, pasa que nadie se anima a decirlo", aseguró Alejo, campeón de Masterchef 2015. El cocinero habló sobre el nivel de los concursantes de Bake Off y se refirió a la polémica en la que está envuelta de la presunta ganadora. "Si Samanta hizo una de esas cosas, está en problemas y la producción va a tener que tomar medidas"

Además, comparó el actual show con el ciclo en el que participó él hace cinco años y dijo: "Nosotros eramos 100 por ciento amateurs. Cuando en el contrato que firmaste en la declaración jurada decía que no eras profesional, implicaba que no hayas trabajado en un recinto gastronómico y que no hayas estudiado".

"Vi un par de capítulos de Bake Off. La verdad es que el profesionalismo no se nota mucho, porque el nivel es muy bajo. No saben hacer ni una bomba rellena de crema, no se donde esta lo profesional. Sí vi una de esas tortas forradas muy bien hecha", agregó.

Por último, y en relación a Samanta, dijo: "No me gustan las injusticias, moviliza al país entero", aunque le aconsejó "que disfrute" porque "ientras hablen de ella va a estar bien" y que "utilice todo a su favor".