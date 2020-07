Beba platense de 11 meses necesita ser trasplantada y la familia denuncia que IOMA demora en la autorización

La familia de Indiana Zampa, una beba platense de 11 meses, se comunicó con EL DÍA para denunciar que están esperando desde el 26 de mayo que IOMA autorice la operación de su trasplante. Según comentaron, la menor "tiene fibrosis en el hígado y si se produce una trombosis no hay posibilidad de salvarla", por lo que es de "vital importancia" que el trámite no se siga demorando.

"La semana pasada fuimos a IOMA central y el médico auditor se había retirado. Nuevamente hacemos el reclamo y nos encontramos con un personal de informes que no nos da ninguna referencia sobre el estado del trámite de trasplante. Desde la Oficina de Trasplante me hacen esperar afuera en el frío de la mañana sin respuesta al momento. La beba está apta y su vida corre grave riesgo. Es crucial que el trámite no se demore más", le aseguró a este medio Eleonora Adrogué, abuela de Indiana.

Por último, pidió: "Necesitamos que estos casos sean visibilizados. Exigimos trato más humano en una prepaga del Estado".