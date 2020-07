Boca sigue a la espera de la respuesta de Carlos Tevez y Zárate firmaría esta semana

Carlos Tevez aún no respondió y se espera pronto una contestación /web

Boca comienza hoy a transitar por una semana que será realmente decisiva para saber si Carlos Tevez y Mauro Zárate siguen ligados a la institución.

A los dos futbolistas, como se sabe, se les venció su contrato el 30 de junio último, y más allá de que no hay fecha para la vuelta del fútbol y tampoco se sabe cuando se empezará a entrenar en forma presencial, los tiempos se empiezan a acortar, sobre todo para el entrenador Miguel Angel Russo, que necesita saber con qué jugadores contará para la próxima temporada.

El capitán del último campeón de la Superliga se está tomando su tiempo para definir su suerte, y algunos especulan que recién después del fin de semana largo próximo, podrá haber novedades sobre si continuará en Boca o decide buscar otros horizontes.

Mientras que el ex Vélez está más cerca de alcanzar un acuerdo y se cree que aunque la semana es corta, el jueves y viernes es feriado, se podría llegar al entendimiento y a la firma de su nuevo vínculo.

“Claro que nosotros como todo el mundo Boca espera la renovación de (Mauro) Zárate y Tevez. Son símbolos y bastiones deportivos. Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y al socio que tanto ama al club”, puso en su cuenta de Twitter el lunes pasado Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría de fútbol que dirige Juan Román Riquelme.

Por supuesto que la parte que habla del oportunismo político y que se le mienta al hincha está referido a “Carlitos” y no a Mauro, quien tiene una relación normal con Román y compañía.

lo define el propio tevez

El tema de Tevez ahora está en manos del ídolo, él tiene que responder a la propuesta de Boca, un año de contrato y una cláusula de extensión 180 días más, el delantero había aceptado por un año con una rescisión de común acuerdo por seis meses. El “Apache”, que está en los campos que tiene en la localidad bonaerense de Maipú, a 600 kilómetros de Buenos Aires, medita sobre su futuro con su familia y su representante Adrián Ruocco, y es una incógnita para el mundo Boca la determinación que va a tomar.

REBAJA SALARIAL Y UN CONTRATO DE 18 MESES

Mientras que Mauro Zárate, al que se le propuso una rebaja salarial de alrededor del 35 por ciento, habría llegado a un acuerdo por una suma levemente superior a la ofrecida y por un contrato de 18 meses.

El futbolista tenía un acuerdo anterior por el cual si hubiese jugado 50 partidos en la temporada pasada el contrato se renovaba en forma automática.

ALFARO: “NO SE PUEDE LLAMAR EX JUGADOR A TEVEZ”

Gustavo Alfaro, quien fue técnico de Boca hasta diciembre de 2019, consideró que Carlos Tevez“se ganó el derecho” a que le renueven su contrato y que “no se lo puede llamar ex jugador”, en alusión al conflicto que mantiene el ídolo con el club por la extensión de su vínculo.

“Lo dije en su momento, Carlos se ganó el derecho a que le renueven su contrato, creo que este tipo de jugadores se definen por sí mismos y hay ciertas declaraciones que sorprenden, no se lo puede llamar ex jugador. A las trayectorias hay que respetarlas, no quiero decir que debe ser titular indiscutido, pero merece respeto”, resaltó Alfaro.

Y agregó: “Tevez no juega por la plata, lo hace por la gloria. El es un obsesionado en el buen sentido de la palabra y quiere ganar todo”.