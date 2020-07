Desde el Pincha preguntaron por un delantero de Patronato

Mientras en Estudiantes aguardan por las ansiadas resoluciones de Marcos Rojo y José Sosa, los dos grandes deseos de la institución pensando en lo que viene, poco a poco se van dando a conocer otras negociaciones algo más “terrenales” y, por eso, más cercanas a una conclusión.

Y en las últimas horas se pudo saber que la Secretaría de Fútbol Profesional pincharrata preguntó condiciones por un punta de Patronato de Paraná.

Se trata de Cristian Tarragona, delantero de 29 años que el pasado 30 de junio quedó con el pase en su poder tras no llegar a un acuerdo con la institución entrerriana.

Según se pudo saber, el punta, que convirtió 9 goles en 24 partidos, pretendía que le compraran una parte del pase para continuar en el Patrón, algo que finalmente no sucedió. Por lo tanto desde el primero de julio, Tarragona se encuentra en condición de jugador libre para negociar con quien pretenda contar con sus servicios.

Así, desde el Pincha se comunicaron con la representación del jugador para conocer el detalle de su situación teniendo en cuenta que Leandro Desábato no tendrá a Mateo Retegui y necesita, también, gente para el ataque.

De todas formas, aquel primer llamado resultó un acercamiento inicial y, por ahora, no se registran avances al respecto, más aún teniendo en cuenta que la agenda no ayuda, ya que, por ahora, no hay vuelta programada para la actividad profesional.

Pese a esto, el nombre de Tarragona gusta y es “terrenal” dentro de un mercado de pases en el que no abundarán grandes nombres que no tengan una ligazón emocional a cada una de las instituciones que conforman el golpeado fútbol argentino.

AZCONZABAL LO QUIERE PARA UNIÓN, Y A “PEPI” SAPPA

Teniendo en cuenta en contexto económico, los jugadores libres serán opción en todos los clubes. Y al interés de Estudiantes por Cristian Tarragona se sumó Unión de Santa Fe, provincia de la cual el delantero es oriundo.

Con la llegada de Juan Manuel Azconzabal, la idea del Tatengue es reforzarse tanto en el área de enfrente como en los tres palos.

De esta manera, al pedido del “Vasco” por Tarragona, también se supo que el ex Pincha tiene en su planes a Daniel Sappa.

“Pepi”, de buen semestre en Arsenal de Sarandí, se encuentra entrenando de manera virtual junto con el plantel Pincha, a la espera de una decisión personal a la que le siguen apareciendo candidatos. Y es que, además de Unión, por el arquero preguntaron desde Huracán y desde el fútbol internacional.