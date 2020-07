Tras la polémica, Verónica Ojeda explicó qué permiso usaba para circular

Tras la polémica que involucró a Verónica Ojeda y también al sector político mediante la nueva pareja de la protagonista Mario Baudry, Jefe de Gabinete de Berni, tras haber sido acusada de violación a la cuarentena, la ex de Maradona contó con qué permiso contaba para circular.

“Tengo un permiso que me permite circular para llevar a mi hijo a sus terapias; Dieguito Fernando tiene también su certificado único de discapacidad y su permiso para circular”, indicó en el programa Intrusos.

“La semana pasada no quise hablar por respeto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y a mi novio, Mario Baudry, que trabaja con él. No entiendo nada de política y no me interesa y tampoco soy funcionaria pública, como dijeron. Mi novio sí trabaja con Sergio Berni y todo lo que se dijo fue para embarrar la cancha. Soy mediática y se agarraron de eso. Quisieron pegarle políticamente a mi novio y a Berni”, agregó la ex mujer de Diego Maradona.

Sobre el episodio que tuvo en un retén camino a Brandsen para que su hijo realice equinoterapia, relató: “Tengo el certificado para circular y mi hijo también. Me paró el control municipal, mostré mi permiso, lo escanearon y seguí. No tengo multas, ni infracciones, ni me secuestraron el auto. Todo lo que se dijo fue por política”.