¿Se bañará con champagne en la cárcel?: aseguran que Mariana Nannis podría ir presa por estafa

Los conflictos entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis siguen existiendo más allá de su separación vía legal ya que todavía quedan temas por resolver que podrían derivar en la detención de la ex esposa del Cani.



La división de bienes entre el ex jugador, que podría arribar al Lobo para trabajar con Diego Maradona, todavía no está establecida, y en el mientras tanto, ninguno puede desprenderse de ninguna propiedad sin el aval del otro.

En ese marco, desde el lado de Caniggia denunciaron ante la Justicia que Nannis habría vendido un departamento del que eran dueños en Miami. Por tanto, cometió una acción no contemplada por la ley.

“Si ella procedió a la venta de ese inmueble, es una actitud delictiva porque es parte del haber de la sociedad conyugal -afirmó Fernando Burlando, abogado de Claudio, en el programa El run run del espectáculo, Crónica HD.

"Era un inmueble que era del matrimonio y una persona unipersonalmente no la puede vender. Es más, a Claudio no se lo hubiera ocurrido hacer un tipo de maniobra de esas características. No se le cruza, es un tipo muy noble”.

“Si se llega a acreditar lo que nosotros efectivamente conocemos desde el punto de vista fuera de lo jurídico, fuera de lo que es la causa, tranquilamente podría estar detenida. Es un delito que acá en Argentina podría tener una pena de uno a seis años de prisión. Entonces, si se acredita esto, podría ir presa”.