Crimen en Tapalqué: "Le quise hacer una joda y se me escapó un tiro"

Increíble, pero real: un hombre de 26 años fue asesinado de un balazo por el padre de un amigo en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, cuando este último intentaba hacerle una broma cuando ingresó a la casa.

Néstor Félix Hirtz de 66 años, responsable de la muerte de Tomás Echegaray, aseguró a la Policía: "Ahí me mandé la cagada. Le quise hacer una joda y se me escapó un tiro". Echegaray tenía 26 años y su pasión era el fútbol. No había llegado a Primera División pero en Atlético Tapalqué se había destacado. Tanto que en 2020 había firmado con Boca Juniors de Azul, aunque el coronavirus no lo dejó debutar.

Los medios locales informaron que el asesinato ocurrió el domingo a la madrugada a la casa del padre de un amigo de Echegaray. Aunque todavía no se conocen detalles de qué ocurrió en ese domicilio, Hirtz confesó que quiso hacer una broma con su pistola y le disparó en el abdomen a la víctima, lo que le provocó lesiones en el hígado y la columna vertebral. Los médicos no pudieron hacer mucho: murió cuando era trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Azul.

Por esta acción Hirtz quedó imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en donde la justifica deberá determinar la pena que recibirá.