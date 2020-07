La Provincia anunció que serán pasados a planta unos 15 mil trabajadores estatales

El gobierno bonaerense anunció ayer el pase a planta de unos 15 mil trabajadores, en el marco de un acuerdo paritario que había sellado con lo gremios. “Es un reconocimiento de derechos y un acto de justicia”, dijo el gobernador Axel Kicillof al presentar la medida.

La mayoría de los empleados pertenece al sector de Salud. En efecto, se trata de 10.617 agentes, de los cuales 1.909 son becarios y 8.708 de la carrera hospitalaria.

Además, la medida contempla a 638 agentes actualmente en planta transitoria.

Todo ese universo pasará a planta permanente de la administración provincial. En tanto, otros 3.724 agentes que figuraban como contratados y en condición de monotribustistas designados durante la gestión de María Eugenia Vidal, pasarán a integrar la planta transitoria.

La decisión anunciada ayer por Kicillof apunta, más allá del reconocimiento expresado por el mandatario, a dos cuestiones. La primera, sumar aportantes al Instituto de Previsión Social, ya que muchos de estos empleados no realizaban aportes en la Provincia. Así, se busca ir reduciendo el enorme déficit del organismo previsional que ronda los 36 mil millones de pesos al año.

El segundo objetivo apunta a los sindicatos. Sin la posibilidad de otorgar mejoras salariales -como se lo plantearon funcionarios a los gremios-, los pases a planta vienen a satisfacer algunas de las históricas demandas que vienen realizando las organizaciones sindicales.

“Es un día muy feliz. Estamos reconociendo derechos que estaban negados”, dijo Kicillof. El gobernador señaló que se vive un momento en que “el empleo está amenazado, un época confusa y complicada, con una emergencia y sobre esa emergencia una pandemia”, y en el que se comprometió a “generar un camino de recuperación y mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores del Estado”.

Kicillof estuvo acompañado durante el anuncio por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y los ministros de Salud, Daniel Gollan, y de Trabajo, Mara Ruiz Malez.

Bianco detalló que “se efectivizó el pase a planta permanente de 638 trabajadores; se regularizó la situación de 3.724 trabajadores que figuraban con contratos de locación de servicios, y a quienes se pasa a planta temporaria, y se pasó a planta a 1.909 becarios de Salud”.

“También se concretó la designación de 8.708 trabajadores de la carrera hospitalaria; 3.849 de los cuales eran designaciones que no se habían llevado adelante por problemas burocráticos o desinterés político, la efectivización de 2.894 concursos y la incorporación de 1.966 nuevos trabajadores en la carrera hospitalaria”, precisó Bianco.

El jefe de Gabinete remarcó que “son un total de 14.979 trabajadores que a partir de hoy tendrán mejores condiciones de trabajo y mayor estabilidad”.

Kicillof remarcó que “eran 15 mil trabajadores que estaban en condiciones precarias; eso implica la pérdida de derechos, que le falta reconocimiento de parte del Estado y para muchos era la pérdida de la estabilidad”.

“Un trabajador puede tener mayor o menor salario pero si no entra en los encuadramientos propios de las carreras existentes se le están maltratando y vulnerando derechos, era estar ´colgado del pincel´”, graficó el mandatario, quien remarcó que “estas eran situaciones inadmisibles”.

“Aún en tiempos de pandemia estamos tomando decisiones y hemos abierto mesas técnicas con los trabajadores y sus representantes para mejorar la carrera del trabajador estatal”, afirmó y agradeció el trabajo con los gremios estatales que permitió definir la regularización de los trabajadores.

PRECARIZACIÓN

Ruiz Malec, en tanto, expresó que la medida reafirma “la determinación de terminar con las modalidades precarias de contratación del Estado”.

La ministra confirmó que se retomaron “las mesas técnicas de licencias parentales o de cuidado y con la idea de incorporar perspectiva de género a las regulaciones de empleo estatal, de carrera administrativa, de mecanismos pendientes de instrumentación”.

“Hemos recogido el pedido de los gremios de iniciar la semana que viene una mesa de discusión de teletrabajo en tiempo de pandemia”, apuntó.

Gollan celebró la regularización de la situación de más de 8.700 trabajadores de Salud, y destacó que “casi 2 mil becarios estaban hace años en una situación de indefinición y hoy pasan a planta permanente”.

Tras el anuncio, el secretario general del Sindicato de Salud Pública, Miguel Zubieta, consideró “un logro” para el sector el anuncio de Kicillof.

“Para nosotros es un logro después de muchos años que venimos reclamando que si hay un lugar en la administración pública que no tiene que haber precarización laboral es justamente en el sistema salud”, expresó Zubieta.

Recordó que el anuncio alcanza también a 3.724 monotributistas, “lo que nos quejábamos siempre que era una manera de contratación irregular que hacía el gobierno de (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal, y que ya no sean prestadores de servicio, y que formen parte de la planta temporaria no es más que un acto de justicia”.