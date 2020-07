Berni le respondió a la familia de Facundo Castro: “Si la madre duda de la investigación, saco a la Policía Bonaerense”

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió al reclamo hacia la policía bonaerense de parte de la familia del joven Facundo Astudillo Castro, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de abril cuando se dirigía hacia Bahía Blanca desde la localidad de Pedro Luro.

Los familiares del joven desaparecido responsabilizan a la policía de que aún no se haya encontrado rastro del muchacho y el Ministro se molestó por la situación. En diálogo con la radio La Brújula 24 de Bahía Blanca, dijo: “Si la madre tiene dudas, saco a la Policía Bonaerense de la investigación. Hoy está presente en Bahía Blanca el jefe de la Policía, junto con Asuntos Internos, para hacer un profundo análisis sobre una posible responsabilidad policial en el caso, pero hasta ahora no hay ningún reproche a la actuación”, sostuvo.

Y luego entendió que hay "una madre preocupada, más allá de lo que diga la Justicia, merece todo el acompañamiento hasta encontrar a su hijo. Si a ella la deja tranquila que intervenga una Fuerza Federal, lo vamos a hacer”.

Respecto de las versiones que hablan de una supuesta desaparición forzada de Facundo, Berni sostuvo que “es responsabilidad de la Justicia determinar si hay compromiso o no de la policía. Hasta ahora no surge ninguna evidencia de que haya pasado, pero no lo descartado por completo. Hay que estudiar todos los escenarios y nadie debe sentirse ofendido. Todo lo que lleve tranquilidad a la familia, yo como padre tengo la obligación de acompañarlo. Hay que dejar a veces alguna cuestión de lado para que sepan que se está haciendo todo de la forma más transparente posible”