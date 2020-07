Samanta, de Bake Off: “Mi mamá recibió mensajes horribles hasta deseándonos la muerte"

El reality culinario "Bake Off Argentina" finalizó el pasado domingo en la pantalla de Telefé pero sigue dando que hablar. Samanta Casais, la joven que ganó el concurso pero luego fue descalificada debido a irregularidades en la Declaración Jurada que completó antes de participar, volvió a hablar y se mostró dolida por el los insultos y amenazas recibidas a través de las redes sociales.

“Fue difícil los últimos 15 días, fue tremendo. Lo que más me afectó fue el ciberbullying. Me tuve que aislar sin teléfono, sin redes, porque me estaba destruyendo, estaba en el suelo y me seguían dando. No hubo piedad de nada. Hay un montón de personas que sufren ciberbullying y bulling en los colegios. Es un tema que como sociedad deberíamos rever un poco porque no está bueno”, indicó en diálogo del programa radial Perros de la calle.

“Hace 4 meses era una persona normal que iba a laburar, hacía tortas en mi tiempo libre. Y de la noche a la mañana salís en todos lados, un montón de gente te ve, no estás acostumbrado y menos al odio que generó. Yo comparto que a todo el mundo no le vas a caer bien, pero de ahí al odio desmedido. Mi mamá recibió mensajes horribles hasta deseándonos la muerte. ¡Pero yo fui a hacer tortas, paren un toque!”, agregó.

Al ser consultado sobre los motivos de la descalificación que le dio la producción, detalló: “Fueron dos preguntas en donde yo contesté erróneamente. Igual después se demostró no solo con palabras, sino con papeles que yo no era profesional pastelera, de hecho no estudié pastelería, no tengo título, solo vendía tortas”.

Por último, señaló: “Me habían cagado a palos durante 15 días, era un montón. Respiré un poco, lloré, me descargué y decidí ir porque no tenía nada para ocultar. Si uno comete errores hay que hacerse cargo. Me pareció lo más justo y noble, eso me dejó en paz conmigo misma. Yo valoro a la gente que admite los errores y de frente”.