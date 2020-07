Macri rompió el silencio: “El Gobierno ha intentado en la pandemia avanzar sobre las libertades”

El ex presidente Mauricio Macri reapareció públicamente tras cuatro meses de silencio y cargó contra el gobierno de Alberto Fernández asegurando que "ha intentado avanzar sobre las libertades”, en alusión a la “independencia de los poderes, el funcionamiento de la Justicia y la propiedad privada”.

El ex Presidente, quien gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, aseguró: “Estoy más cerca de los argentinos que nunca. Estoy tratando de darle un espacio al gobierno que fue elegido por el 48 por ciento de los argentinos para que ponga en juego lo que ellos piensan, sus propuestas, sus soluciones. Solamente (estoy) intentando levantar la mano y decir ‘cuidado, no avancen sobre nuestras libertades, hagan las cosas sobre lo que es el marco institucional'”.

Y agregó en diálogo con el periodista Álvaro Vargas Llosa para el ciclo La otra mirada de Latinoamérica: “Lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre esas libertades. (Esto) Ha generado una reacción activa y fuerte de la sociedad, que se ha movilizado para expresarse en contra de estos abusos y avances. La oposición también está consolidada en la defensa de estas libertades”.

Siguiendo por la misma línea, advirtió: “No hay que confundir la pandemia con una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando con la libertad de expresión, la independencia de los poderes, el funcionamiento de la Justicia o la propiedad privada”.

"Hemos visto un gobierno que intentó en la pandemia avanzar sobre la libertad de expresión, la Justicia, la independencia de los poderes, la propiedad privada. Pero generó una reacción activa y fuerte de la sociedad, que se movilizó para expresarse en contra de estos avances" pic.twitter.com/w8ZanUNgmH — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 8, 2020

Además, aconsejó: “Tiene que haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y la salud mental y laboral de la gente. No hay que dejarse llevar por el miedo y la intuición para tomar decisiones en momentos como estos, sino por los datos”, y añadió: “En este tipo de crisis es donde ves los países que tienen un Estado eficiente, transparente, gobiernos que trabajan como corresponde, que reaccionan rápidamente para testear, para prevenir, para armar el sistema de salud. Y ves los que no, los que están, en forma anárquica, como dando manotazos”.

"TENGO UN COMPROMISO ABSOLUTO CON MI PAÍS"

Saliendo un poco del tema cuarentena, Mauricio Macri indicó: “Tengo un compromiso absoluto con mi país. Amo a mi país, es mi país y soy un ferviente defensor de las libertades, de la capacidad de elegir de la gente. En esa batalla yo estoy, estoy comprometido”..

En relación a cuál es su función hoy en la oposición, remarcó: “Mi primera tarea hoy es fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio, fortalecer todos los liderazgos que están surgiendo, que el espacio crezca a partir del volumen de sus dirigentes. Esa es mi principal tarea. Seguiré tratando de ayudar a que esos talentos crezcan, que tengamos muchos líderes capaces de defender nuestras banderas”.

"Mi compromiso es absoluto. Este es mi país y lo amo. Soy un ferviente defensor de las libertades y de la capacidad de elegir de la gente. Yo estoy en esta batalla." pic.twitter.com/fXhef6i4G5 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 8, 2020

TAMBIÉN HABLÓ SOBRE VENEZUELA

Por último, Macri también fue consultado sobre la situación de Venezuela y aseguró que él viene marcando hace años que están viviendo una dictadura desde la época de Hugo Chávez.

“A veces en la vida a uno no le gusta tener razón. Lo dije hace muchos años, cuando estaba (Hugo) Chávez, que esto era una dictadura. El tiempo lamentablemente me ha dado la razón. Mi solidaridad con los queridos venezolanos. No se puede convivir con ningún intento de afectar nuestras libertades. Tenemos que seguir manteniendo la presión hasta que en el Ejército venezolano surja una decisión de terminar con este proceso de destrucción, y para eso tenemos que estar unidos, y manteniendo la presión muy alta”, subrayó.

Y cerró: “Mi país, Argentina, no lo está haciendo, se retira permanentemente de las posiciones de aumentar el nivel de sanciones a Venezuela. Eso me duele mucho. Es la realidad con la cual estamos conviviendo hoy a partir del nuevo gobierno. Tenemos que seguir unidos en el reclamo por la democracia en todo el continente. No hay que abandonar”.