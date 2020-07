Piedras, golpes y hasta se escucharon tiros en el intento de toma de Barrio Aeropuerto

Tres jóvenes de 21, 27 y 28 años y un adolescente de 16 fueron detenidos en las últimas horas en el Barrio Aeropuerto acusados de intentar usurpar de manera violenta un predio, tal como informó hoy EL DIA. En los incidentes, que se parecieron a una batalla campal, golpearon a un comisario de la Policía de una patada en el abdomen e incluso los vecinos denunciaron a este diario haber escuchado "varios disparos".

El hecho se produjo en el predio ubicado ente las calles 120 y 122 y entre 609 y 611 cuando anoche unas 150 personas llegaron con intenciones de tomar posesión del predio. Minutos después llegaron efectivos policiales del Comando de Patrullas de La Plata, de la Policía Local, del Gabinete Técnico Operativo del Destacamento Aeropuerto y del Grupo de Apoyo Departamental, y mediante el diálogo intentaron que los intrusos se retirasen.

Pero, todo se tornó violento debido a que los desconocidos se mostraron reticentes, hostiles y ofensivos hacia los integrantes de la fuerza, y uno de los intrusos le pegó una patada en el abdomen a un comisario de la Subestación La Plata Sur, el que resultó con lesiones leves.

Enseguida comenzó un enfrentamiento en el que los intrusos del predio atacaron a los policías con cascotes, piedras, palos, machetes, varas de hierro y botellas de vidrios, por lo que los uniformados debieron disparar postas de gomas. Finalmente el pedio fue desocupado y tres jóvenes y un menor resultaron aprehendidos y acusados por los delitos de daño calificado, lesiones, tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFI N° 15 de la fiscal Cecilia Corfield.

Al retirarse las personas provocaron daños en el parabrisas de un móvil policial. En el lugar quedaron policías en consigna para evitar la usurpación.

Tres detenidos en El Rincón

Por otro lado, en el norte platense los movimientos que alarmaron a los vecinos comenzaron en la noche del martes. Según denunciaron, se trata de un predio que está ubicado en 436 y 137, donde, sorpresivamente, comenzaron a levantar precarias casillas. Por el hecho, fueron detenidos dos jóvenes de 21 y 24 años y un hombre de 34, los que se habían metido en un terreno e instalado una casilla de madera. En el procedimiento actuó personal del Comando de Patrullas de La Plata y del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Décima. Los tres aprehendidos enfrentarán cargos por tentativa de usurpación.

“El predio tiene dueño. Ocupa casi toda una manzana y son al menos cinco lotes. Los vecinos estamos muy preocupados y ya tuvimos reuniones para reclamar que tomen alguna medida, pero la Policía no hace más que venir, tomarles los datos e irse”, plantearon vecinos en comunicación con este diario.

Los testigos contaron que el martes, por la noche, llegaron por sorpresa y comenzaron a desmalezar el predio, que estaba deshabitado, con intenciones de afincarse. Y ayer por la tarde continuaron con las tareas. Quienes viven en la zona, dijeron, llevan tiempo pidiendo que se construya una placita en ese espacio. La iniciativa nunca se concretó y ahora es objeto de una ocupación de las tierras en cuestión, según denuncian. También denunciaron que después de la instalación de los ocupantes hubo un robos en viviendas linderas.

Como este diario ha venido alertando, desde ya hace mucho tiempo casi no hay localidad de la periferia platense que no sea afectada por la ocupación ilegal de tierras, ya sean fiscales o con dueños particulares. Es cierto que en numerosas ocasiones esas acciones quedan en el intento, ya que son denunciadas por los vecinos establecidos en esos barrios, la Justicia actúa y no pasan de ese primer amague. Pero también sucede que algunas usurpaciones se consolidan y hasta crecen, porque radicadas unas casillas sin que se tomen medidas en ese sentido, empiezan a sumarse otras y así el asentamiento se extiende y se consolida con construcciones de material.