Bloquearán las tarjetas SUBE que sean utilizadas por trabajadores no esenciales dos días seguidos

El ministro de Transporte, Mario Meoni anunció hoy que las tarjetas SUBE que hayan registrado viajes durante más de dos días consecutivos en transporte de pasajeros urbanos de forma interjurisdiccional sin estar vinculadas al Certificado Único Habilitante para la Circulación (CUHC), “serán suspendidas por siete días".



"Para evitar aglomeraciones y garantizar que trabajadores esenciales puedan movilizarse, es indispensable que, desde el lunes, todas las tarjetas estén asociadas al certificado habilitante", dijo Meoni en declaraciones formuladas esta noche.



En este sentido, precisó que, si en el entrecruzamiento de información se detecta que hubo tarjetas SUBE que se usaron más de dos días consecutivos sin tener el certificado habilitante, "serán suspendidas temporariamente por una semana”.



Añadió que “aquellas personas que la han usado de manera incorrecta, es necesario que vinculen su SUBE con el certificado único habilitante" y agregó: "Les pedimos a las personas que pongan los datos válidos, de una tarjeta verdadera, y, si no tienen el número, pueden contactarse con SUBE y ahí les dan el número correcto ".



En este sentido, Meoni consignó que fueron dados de baja "alrededor de 7.000 certificados porque los datos de SUBE que cargaron eran repetitivos y no correspondían a un número de tarjeta habilitada". "Por ejemplo, había 200 con el mismo número, el terminado en 1111", señaló.



Fuentes del Ministerio de Transporte señalaron que lo que se busca es un llamado a los usuarios a que "terminen de agregar las SUBE al permiso único de circulación en una campaña para este fin de semana”.



Indicaron que fue un pedido que viene realizando el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con insistencia hace varias semanas ya que manifestaron “mucha preocupación por los viajes de provincia de Buenos Aires a la ciudad” y creen que ésa es la solución para bajar la circulación.



La cartera de Transporte pidió esta tarde a todos los pasajeros que desempeñen tareas esenciales registrar su tarjeta asociada con el Certificado Único Habilitante para la Circulación, de modo tal de poder utilizar la SUBE para movilizarse en el transporte público de pasajeros sin ningún tipo de inconveniente.



La medida alcanzará al Área Metropolitana de Buenos Aires y se implementará "para cuidar la salud pública y garantizar el distanciamiento social de los trabajadores esenciales que se trasladen en transporte público", detalló el comunicado.



La cartera explicó que, si a un usuario que es trabajador esencial y está en condiciones de viajar en transporte público y se le suspende la tarjeta por error, podrá realizar el reclamo a SUBE a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp.



Vencido el término de la suspensión o finalizado el período de aislamiento, lo que ocurra primero, la tarjeta SUBE se reactivará de forma automática, mientras que el saldo no se perderá mientras se extienda la sanción.



Aquellos usuarios que realicen tareas esenciales deberán ingresar en www.argentina.gob.ar/circular para tramitar su permiso de circulación y registrar el número de su tarjeta SUBE.



Quienes no sepan el número de su tarjeta, podrán ingresar en Mi SUBE desde la web www.argentina.gob.ar/SUBE o también en la app Carga SUBE y en el caso de no tener un celular compatible con la app, se podrá contactar a SUBE a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp.