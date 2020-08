Tinelli y Valdés, ¿a un paso de reconciliarse?

En “Confrontados”, Pampito aseguró: “Tengo confirmado la reconciliación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés”. Ante algunos cuestionamientos de la conductora Marina Calabró y de sus compañeros, el muchacho advirtió: “Guarda con desmentir porque tenemos pruebas y capturas, así que guarda. Por ahora no las vamos a mostrar pero si es necesario, las mostraremos. Lo cierto es que Marcelo y Guillermina ya están prácticamente juntos. Ellos se lo están contando a sus allegados y a sus amistades”.

Según se contó, la pareja vio el “Cantando 2020” del jueves y “apoyaron a algunos participantes”. El panelista continuó: “Están casi juntos y lo que ellos le dicen a los íntimos es ‘estamos muy cerquita de la reconciliación con Guille’. ¿Qué significa esto? Que están juntos, porque si no, no avisás esto. O sea, están juntos pero todavía no lo quieren hacer público”.