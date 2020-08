Marcos Rojo se despidió de Estudiantes: "Me voy con el sueño atragantado"

Marcos Rojo no continuará jugando en Estudiantes y en la tarde de hoy publicó un mensaje de despedida en su cuenta oficial de Instagram.

"Cuando supe que volvía a Estudiantes hace unos meses atrás, dije que no importaba cuanto durara este regreso y que solo quería disfrutar de la felicidad que me generaba estar de nuevo en casa", comenzó escribiendo el defensor.

"¡Les juro fui feliz! Por volver a ver los ojos de mi vieja llenos de lágrimas antes de entrar a jugar. Por pisar el césped de UNO. Por sentir el apoyo de las glorias de mi club. Por recibir enormes gestos de cariño y aliento de toda la familia pincharrata... Por vestir una vez más los colores de mi vida", agregó.

Por otro lado, indicó: "Se que no alcanzó. Se que quizás estaré en deuda por no poder devolver tanto amor e incondicionalidad", y prosiguió: "Me toca despedirme, y me voy con el sueño atragantado, con un sabor agridulce, y masticando la bronca de saber que al esfuerzo y las ganas de volver les faltó el fútbol".

En el cierre del mensaje, aseguró: "Seguramente no sea momento de jurar ni prometer regresos, pero se que me voy más pincha que cuando llegué, porque este club me volvió a dar una lección de afecto y gratitud, y porque se que en el diccionario de Estudiantes los 'sueños', la 'lucha' y la 'pertenencia' MANDAN!", y concluyó: "Gracias a mi familia; gracias Estudiantes; ¡hasta pronto!"

Tras regresar a Estudiantes a préstamo por un año a comienzos del 2020, Rojo tuvo que volver a Manchester United. Si bien la idea del futbolista era continuar vistiendo los colores del club que lo vio nacer, la dirigencia albirroja no logró llegar a un nuevo acuerdo con el club inglés para extender el préstamo.