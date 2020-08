La Provincia, el foco de preocupación del COVID: volvió a tener más de 100 muertes y 5.402 contagios en 24 horas

La provincia de Buenos Aires, el territorio más afectado por la pandemia del coronavirus en nuestro país, registró 5.402 casos nuevos. En cuanto a los fallecidos, este lunes se informaron 109 nuevos decesos.

Hasta el momento la Provincia suma un total 156.666 casos positivos, según el reporte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación. En cuanto a las muertes, la Sala de Situación bonaerense indica en su última actualización que hay 2.679 hasta el momento.

Volviendo al número de contagios diarios, se produjo un alza importante baja con respecto al domingo. Ayer, por ejemplo, informaron 2.904 contagios y el sábado se habían registrado 5.200 en las últimas 24 horas.

Este lunes, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró hoy que mientras sigan creciendo los contagios de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano "se irá atrás de ese número" y no descartó la posibilidad de "hacer un cierre más estricto" en el aislamiento siempre que la "sociedad lo acompañe".



"Mientras en CABA siga creciendo (la cifra de contagios) en el conurbano vamos atrás de ese número", dijo Gollan y apuntó que "esa es la lógica epidemiológica".



"En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguen creciendo los casos y eso hace que se distribuya por otros lugares urbanos en forma de oleada", dijo el ministro en declaraciones radiales.



En cuanto a las medidas, no descartó la posibilidad de dar marcha atrás con la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio.



"Si esto sigue así hay que pensar de hacer un cierre más estricto, pero también hay que ver si la sociedad luego lo acompaña", dijo.



En ese punto, relató que alguien le preguntó sobre por qué se le restringía la libertad y explicó: "Es como si tengo un auto, no puedo ir a 180 kilómetros por hora porque puedo hacerme y hacer daño, hay que restringir ese deseo, eso es vivir en sociedad, implica que uno no puede hacer lo que quiere, pero hay gente que no lo entiende".