Confirman que los vuelos "seguirán restringidos"

El ministro de Transporte, Mario Meoni, admitió que seguirá la restricción para volar hasta que no haya "un panorama más claro" y señaló que los vuelos de cabotaje seguirá restringidos al menos por otros dos meses.

"Ahora el desafío es cómo nos reconectamos los argentinos dentro de esta situación sanitaria que es hoy una prioridad", señaló el funcionario nacional durante una videoconferencia organizada por Fundación Mediterránea,

En ese sentido, Meoni dijo que espera que "el transporte aéreo vuelva en los próximos 60 días", aunque hizo hincapié que para que ello suceda "será fundamental la aplicación unificada de los protocolos sanitarios y el cuidado individual de los pasajeros. Hoy hay vuelos de cabotaje e internacionales y esperamos que se vayan incrementando".

"Pero hasta que no tengamos una vacuna contra el virus, no volveremos a la normalidad que había antes de la pandemia”, agregó el titular de la cartera de Transporte, quien remarcó que "hasta tanto las autoridades sanitarias no tengan un panorama más claro respecto a la situación en general, los vuelos van a seguir estando restringidos".

Además, también se requiere del visto bueno de los gobernadores, que por el momento no estarían viendo con buenos ojos que viaje gente desde donde el virus circula en mayor medida.

Por otra parte, sembró dudas sobre la continuidad del aeropuerto de El Palomar por cuanto “tres aeropuertos en el área metropolitana no es razonable, no se justifica en función del movimiento de pasajeros que hay en el sector por lo que hace el negocio poco rentable”.

Es importante señalar que si bien los vuelos comerciales forman parte de las actividades restringidas por el decreto que estableció la cuarentena allá por el 20 de marzo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió una resolución indicando que estaba prohibida la venta de pasajes para antes del 1º de septiembre, aunque a esta altura no parece ya esa fecha ser una tentativa del regreso de los vuelos.

La ANAC ratificó hoy que las operaciones aéreas comerciales se encuentran suspendidas debido a la emergencia sanitaria por coronavirus "salvo casos de excepción con expresa autorización".